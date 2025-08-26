Valtteri Bottas und Sergio Perez sind zurück in der Formel 1. Bild: keystone

Jetzt ist es definitiv: Bottas und Perez sind zurück in der Formel 1

Die Entscheidung ist gefallen: Valtteri Bottas und Sergio Perez werden wieder in der Formel 1 an den Start gehen. Sie übernehmen die Cockpits beim neuen Team Cadillac.

Valtteri Bottas und Sergio Perez sind die Fahrer des neuen Formel-1-Teams Cadillac. Dies wurde am Dienstagnachmittag bekannt gegeben.

Monatelang gab es verschiedene Diskussionen darüber, wer die beiden neuen Cockpits erhalten wird. Nun hat sich Cadillac für zwei Routiniers entschieden. Bottas und Perez waren im letzten Jahr noch in der Königsklasse des Motorsports aktiv.

Zur Neuverpflichtung sagt Teamchef Graeme Lowdon: «Zwei erfahrene Fahrer wie Bottas und Checo zu holen ist eine klare Absichtserklärung. Sie haben alles gesehen und wissen, was es braucht, um in der Formel 1 erfolgreich zu sein. Aber noch wichtiger: Sie wissen, was es bedeutet, ein Team aufzubauen. Ihre Führungsstärke, ihr Feedback, ihr Renn-Instinkt und natürlich ihr Speed wird von unschätzbarem Wert sein, um dieses Team zum Leben zu erwecken.»

Mit den beiden 35-jährigen Piloten setzt der Neuling in der Formel 1 auf viel Erfahrung. Gemeinsam bringen des Finne und der Mexikaner, die beide eine Vergangenheit beim Team Sauber haben, auf 527 Rennen in der Königsklasse des Motorsports. Bottas ist zehnfacher GP-Sieger und war 2019 und 2020 jeweils WM-Zweiter. Perez, 2023 WM-Zweiter, hat sechs Grands Prix gewonnen.

Mit dem Cadillac-Team, das mit Motoren von Ferrari ausgestattet wird, sind ab 2026 zwei US-Teams am Start. Bereits vertreten ist der Haas-Rennstall. Zuletzt waren 2014 elf Teams und damit 22 Fahrer in der WM vertreten. (riz/sda)