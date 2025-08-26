Seit diesem Sommer ist Leon Avdullahu bei Hoffenheim engagiert. Bild: keystone

Nächste Pleite für die Schweizer Nati? Avdullahu soll künftig für den Kosovo auflaufen

Der Schweizerische Fussballverband erleidet offenbar die nächste Niederlage. Leon Avdullahu soll künftig für den Kosovo auflaufen.

Es ist erst wenige Tage her, dass der 18-jährige Verteidiger Eman Kospo in der Fussball-Schweiz einen Wirbel auslöste. Der Fiorentina-Profi und langjährige Schweizer Nachwuchs-Nationalspieler entschied sich dafür, nicht mehr für die Schweiz, sondern künftig für Bosnien-Herzegowina aufzulaufen. Als Begründung gab Kospo mangelnde Wertschätzung seitens des Schweizerischen Fussballverbands (SFV) an.

Und nun scheint es, als würde der SFV zum zweiten Mal innert kürzestes Zeit ein Tauziehen um einen künftigen Spieler verlieren. Wie Agim Ademi, der Präsident des kosovarischen Fussballverbands, auf Instagram schreibt, soll sich auch Leon Avdullahu gegen die Schweiz und in seinem Fall für den Kosovo entschieden haben.

Der 21-jährige Mittelfeldspieler war diesen Sommer von Basel zur TSG Hoffenheim in die Bundesliga gewechselt. In Gerlafingen SO geboren, stand Avdullahu im März 2025 noch zwei Mal für die Schweizer U21-Nationalmannschaft im Einsatz. Wie der Blick berichtet, hätten sich zuletzt Nati-Trainer Murat Yakin und der neue SFV-Präsident Peter Knäbel höchstpersönlich um den Mittelfeldspieler bemüht. Sie haben ihn aber offenbar auch nicht zum Verbleib beim Schweizer Verband überzeugen können.

Sein Debüt für die kosovarische Nationalmannschaft könnte Avdullahu im übrigen ausgerechnet gegen die Schweiz treffen. Am 5. September treffen die beiden Länder in der WM-Qualifikation aufeinander – und dann auch gleich noch in Avdullahus ehemaligem Heim-Stadion, dem Basler St.Jakob-Park. (abu)