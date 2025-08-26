Nebel12°
DE | FR
burger
Sport
Fussball

Entscheid gegen Schweizer Nati: Leon Avdullahu soll für Kosovo spielen

epa12318306 Leon Avdullahu of TSG Hoffenheim (L) in action against Patrik Schick of Bayer Leverkusen (R) during the German Bundesliga soccer match between Bayer 04 Leverkusen and TSG Hoffenheim in Lev ...
Seit diesem Sommer ist Leon Avdullahu bei Hoffenheim engagiert.Bild: keystone

Nächste Pleite für die Schweizer Nati? Avdullahu soll künftig für den Kosovo auflaufen

Der Schweizerische Fussballverband erleidet offenbar die nächste Niederlage. Leon Avdullahu soll künftig für den Kosovo auflaufen.
26.08.2025, 07:0926.08.2025, 07:09
Mehr «Sport»

Es ist erst wenige Tage her, dass der 18-jährige Verteidiger Eman Kospo in der Fussball-Schweiz einen Wirbel auslöste. Der Fiorentina-Profi und langjährige Schweizer Nachwuchs-Nationalspieler entschied sich dafür, nicht mehr für die Schweiz, sondern künftig für Bosnien-Herzegowina aufzulaufen. Als Begründung gab Kospo mangelnde Wertschätzung seitens des Schweizerischen Fussballverbands (SFV) an.

Und nun scheint es, als würde der SFV zum zweiten Mal innert kürzestes Zeit ein Tauziehen um einen künftigen Spieler verlieren. Wie Agim Ademi, der Präsident des kosovarischen Fussballverbands, auf Instagram schreibt, soll sich auch Leon Avdullahu gegen die Schweiz und in seinem Fall für den Kosovo entschieden haben.

Der 21-jährige Mittelfeldspieler war diesen Sommer von Basel zur TSG Hoffenheim in die Bundesliga gewechselt. In Gerlafingen SO geboren, stand Avdullahu im März 2025 noch zwei Mal für die Schweizer U21-Nationalmannschaft im Einsatz. Wie der Blick berichtet, hätten sich zuletzt Nati-Trainer Murat Yakin und der neue SFV-Präsident Peter Knäbel höchstpersönlich um den Mittelfeldspieler bemüht. Sie haben ihn aber offenbar auch nicht zum Verbleib beim Schweizer Verband überzeugen können.

Sein Debüt für die kosovarische Nationalmannschaft könnte Avdullahu im übrigen ausgerechnet gegen die Schweiz treffen. Am 5. September treffen die beiden Länder in der WM-Qualifikation aufeinander – und dann auch gleich noch in Avdullahus ehemaligem Heim-Stadion, dem Basler St.Jakob-Park. (abu)

Mehr Fussball-Geschichten:
Wunderkind rettet Liverpool-Sieg gegen Schärs Newcastle in der 100. Minute
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Rekordspieler der Schweizer Nati
1 / 28
Die Rekordspieler der Schweizer Nati

1905 trug die Schweizer Fussball-Nationalmannschaft ihr erstes Spiel aus. Diese Akteure liefen 75 Mal oder öfter für die Schweiz auf. [Stand: 10. Juni 2025]
quelle: keystone / laurent gillieron
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Lutz Pfannenstiel im Interview über Fussball und das Klima
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Ein Volk von Möchtegern-Hausbesitzern
2
Das sagt Ghislaine Maxwell über Donald Trump, Bill Clinton und Prinz Andrew
3
Eine herrliche neue Folge von: Influencer in freier Wildbahn
4
Pendeln per «Aareschwumm» – CNN berichtet von Bern und nimmt es nicht so genau
5
Amerikaner schieben Zoll-Schuld wieder KKS zu – sie soll Trump «gedemütigt» haben
Meistkommentiert
1
Basels Kade in die Bundesliga +++ Liverpool denkt wegen Isak über Tauschhandel nach
2
Lugano verpflichtet Stanley-Cup-Sieger ++ Jäger wechselt in einem Jahr nach Davos
3
Schweizer Armeemusik spielt Stück von Nazi-Komponist – Orchestermitglied verweigert sich
4
Wegen Trump: Schweizer EU-Turbos drücken aufs Tempo – und haben einen Plan
5
100 vermummte Jugendliche randalieren in Lausanne – Videos zeigen Verwüstung
Meistgeteilt
1
5 Tote Journalisten bei Angriff auf Spital +++ Israel: Abzug aus Libanon möglich
2
Gaudu düpiert Tagesfavorit Pedersen +++ Ambri lange ohne Dotti und Grassi
3
Schumis erstes Rennen ist nach 550 Metern zu Ende – damit beginnt ein steiler Aufstieg
4
Jon Drummond wird im WM-Viertelfinal disqualifiziert und macht ein riesiges Theater
Medwedew tickt mal wieder aus – und bringt seinen Gegner so aus dem Konzept
Wer ein Ticket für einen Tennismatch von Daniil Medwedew kauft, erhält für sein Geld etwas geboten. Nicht nur Sport, sondern auch Unterhaltung – ob diese einem gefällt oder nicht.
Daniil Medwedew leistet sich auch in New York einen seiner immer häufigeren Ausraster. Der 29-jährige Russe zerstörte am US Open nach der Fünfsatz-Niederlage gegen den Franzosen Benjamin Bonzi sein Racket und setzte damit einen Schlussstrich unter eine zwischenzeitlich absurde Vorstellung.
Zur Story