Rio Ngumoha jubelt nach seinem Siegtreffer. Bild: keystone

Sein Wechsel sorgte für eine Klage: Rio Ngumoha schiesst sich in die Geschichtsbücher

Was für ein Drama in Newcastle: Rio Ngumoha schiesst in seinem ersten Ligaspiel in der 100. Minute den entscheidenden Treffer für Liverpool. Mit 16 Jahren, 11 Monaten und 27 Tagen ist er der jüngste Torschütze in der Vereinsgeschichte.

Timo Rizzi

Gibt es in der Premier League nach Max Dowman den nächsten Namen eines Youngsters, welchen man sich merken muss? Rio Ngumoha wird am Freitag 17 Jahre alt und wurde am Montagabend beim Auswärtsspiel von Meister Liverpool in Newcastle in der 96. Minute eingewechselt. Trotz zwischenzeitlicher 2:0-Führung und über 45 Minuten Überzahl sah es danach aus, dass Liverpool gegen Newcastle United (mit Fabian Schär in der Startaufstellung) Punkte liegen lässt. Doch dann kam vier Minuten nach seiner Einwechslung der grosse Moment von Rio Ngumoha.

Gerade einmal vier Minuten nach seiner Einwechslung machte sich der Teenager kurz vor seinem Geburtstag sein wahrscheinlich schönstes Geburtstagsgeschenk. Mohamed Salah spielte den Ball in die Mitte, welchen Dominik Szoboszlai gekonnt übersprang, wahrscheinlich mit dem Wissen, dass Ngumoha hinter ihm stand. Der englische Juniorennationalspieler haute die Kugel wie ein Routinier in die Maschen und sicherte Liverpool den zweiten Saisonsieg. Der Jubel kannte beim jungen Stürmer keine Grenzen mehr und er feierte vor den gegnerischen Fans.

Einzig James Vaughan, James Milner und Wayne Rooney waren noch jünger bei ihrem ersten Tor in der Premier League. Doch nicht nur das, Ngumoha ist nun der jüngste Liverpool-Spieler der Geschichte, welcher für die Reds einnetzen konnte. Für den Youngster war es erst der zweite Pflichtspieleinsatz für den englischen Meister, anfang Jahr kam er im FA-Cup zu seinem Debüt und wurde damals schon der jüngste eingesetzte Spieler in der 133-jährigen Geschichte von Liverpool.

Erst im letzten Jahr gelang Liverpool der Transfercoup, als sie Ngumoha von Chelsea zu sich lotsen konnten. Die Blues waren derart frustriert über diesen Wechsel, dass sie ihren Ligakonkurrenten sogar verklagten. Da sie in den letzten acht Jahren zur Entwicklung des Stürmers beigetragen hatten, wollten sie eine Entschädigung dafür. Gemäss Liverpool.com ist das Resultat dieser Klage nicht bekannt. Weiter wurde davon berichtet, dass Chelsea Akkreditierungen von Liverpool-Scouts für Spiele ihrer Jugendmannschaft ablehnte. Der Stachel sass tief bei den Londonern, nach dem sie ein Jahrhunderttalent verloren hatten. Noch mehr dürfte es nach gestern Abend schmerzen.

Natürlich waren die Teamkollegen von Ngumoha voller Lobes für den jungen Engländer, doch Virgil van Dijk warnte seinen jungen Mitspieler auch: «Ich freue mich also sehr, sehr für Rio. Ich habe es ihm gegenüber bereits erwähnt: Es ist jetzt erst der Anfang, er muss weiter hart arbeiten und bescheiden bleiben, aber auf jeden Fall muss man es geniessen, denn diese Nächte kann man natürlich nicht als selbstverständlich ansehen, wenn man in seiner Position ist.» Auch Trainer Arne Slot war sich sicher, dass es für Ngumoha ein unvergesslicher Moment bleiben wird.

Arne Slot herzt den Siegtorschützen nach der Partie. Bild: keystone

Die grosse Figur nach dem gestrigen Sieg war überglücklich nach dem Spiel. «Ich bin ganz aufgeregt. Ich bin so glücklich, dass ich getroffen habe, besonders dass es noch der entscheidende Treffer war», sagte der 16-Jährige auf dem eigenen Vereinskanal. «Ich hörte, wie die Fans meinen Namen riefen, es war ein sensationeller Moment.»

Bereits in der Vorbereitung zeigte der Teenager starke Leistungen. Gegen Athletic Bilbao erzielte er nach zwei Minuten einen Treffer und nur drei Zeigerumdrehungen später bereitete er das 2:0 vor. Das Wunderkind hat sich auch schon hohe Ziele für seine Karriere gesteckt. «Ich bin fest davon überzeugt, dass ich eines Tages den Ballon d’Or gewinnen kann. Ich möchte als einer der besten Fussballspieler aller Zeiten angesehen werden und eine Legende dieses Sports werden», sagte er in einem Interview mit Inside the Academy.

Am Sonntag könnte es zum grossen Aufeinandertreffen der beiden Youngsters Rio Ngumoha und Max Dowman kommen. Der erst 15-jährige Dowman feierte am Wochenende sein Profidebüt bei Arsenal und holte in seinem ersten Pflichtspiel für die Gunners direkt einen Elfmeter raus. Liverpool und Arsenal weisen nach zwei Spielen beide das Punktemaximum von sechs Punkten auf.