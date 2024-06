Teenager soll Rekordweltmeister Hamilton bei Mercedes beerben

Hamilton hält den jungen Italiener für einen guten Nachfolger. Er wisse nicht, was die Pläne von Mercedes seien. «Wenn es aber mein Job, wenn es meine Rolle wäre, dann würde ich wahrscheinlich Kimi nehmen», sagte der 39-Jährige im Mai. Einer der Wunschfahrer an der Seite von George Russell soll auch Weltmeister Max Verstappen von Red Bull gewesen sein.

Sainz habe einen fantastischen Job gemacht. «Aber wir haben jetzt einen Weg eingeschlagen, um zu sagen, dass wir uns in Zukunft ein wenig neu erfinden wollen, und Kimi Antonelli spielt dabei definitiv eine Rolle.» Der 17-Jährige hat die Formel 3 übersprungen und fährt aktuell in der Formel 2. Der Fahrer aus dem Mercedes-Nachwuchs hat auch schon alte Silberpfeile getestet.

Auch Aussagen von Teamchef Toto Wolff deuten auf die Lösung hin. Das Team habe Carlos Sainz, der aktuell noch für Ferrari fährt, bezüglich eines Engagements für das Jahr 2025 abgesagt, sagte der 52 Jahre alte Österreicher dem Pay-TV-Sender Sky am Wochenende. «Wir haben noch keine Entscheidung für das nächste Jahr getroffen, aber wir wollten Carlos auch nicht warten lassen, weil er die Entscheidungen selbst treffen muss», so Wolff.

Teenager Andrea Kimi Antonelli wird einem Medienbericht zufolge Nachfolger von Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton bei Mercedes. Der Deal mit dem 17-Jährigen sei beschlossene Sache, berichtete die «Bild». Hamilton verlässt am Ende dieser Saison Mercedes und fährt künftig für Ferrari.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Formel 1 in Miniatur: Hamburger Wunderland eröffnet Mini-Monaco

Botschafter von Eritrea stellt Asylgesuch in der Schweiz – die Sonntagsnews

Die Schweizer Schiris sind zurück an der EM: «Sandro Schärer ist ein Glücksfall»

Er blockierte an Pfingsten den Gotthard: «Es war schockierend»

Russland in Charkiw unter Druck – Putin ist ausser sich

So stimmte die Schweiz am Sonntag ab – die Schlussresultate

Urlaub in Italien: Gefährlicher Feuerwurm breitet sich rasant aus

Historischer Schweizer Tag in Rom: Das sagen die Medaillenhelden

Die Schweizer Delegation schafft in Rom Historisches. Die Reaktionen zu einem verrückten Leichtathletik-Abend an der EM in Rom, der Swiss Athletics zweimal Gold und eine Bronzemedaille beschert.

Die Schweiz erlebt an der Leichtathletik-EM in Rom einen historischen Tag. Gleich zwei Goldmedaillen gibt es zu feiern, dazu noch eine bronzene. Angelica Moser gewinnt den Wettbewerb im Stabhochsprung, Timothé Mumenthaler läuft praktisch aus dem Nichts zu Gold über 200 Meter und William Reais rundet das exzellente Ergebnis mit Rang drei im gleichen Rennen ab. Das sagen die Schweizer Medaillenhelden (und die Heldin) über ihre Leistungen: