recht sonnig13°
DE | FR
burger
Sport
Formel 1

Formel 1: Jonathan Wheatley verlässt Audi nach zwei Rennen

epa12836620 (FILE) Audi team principal Jonathan Wheatley attends Formula 1 pre-season testing at Bahrain International Circuit in Sakhir, Bahrain, 11 February 2026 (reissued 20 March 2026). Audi have ...
Jonathan Wheatley verlässt Audi bereits wieder.Bild: keystone

Wechselt womöglich zur Konkurrenz: Teamchef Wheatley verlässt Audi nach zwei Rennen

Beim Formel-1-Team von Audi gibt es einen überraschenden Wechsel an der Spitze. Der scheidende Teamchef Jonathan Wheatley wird schon bei einem Konkurrenten gehandelt.
20.03.2026, 17:1320.03.2026, 17:13

Das neue Formel-1-Werksteam von Audi muss sich schon nach zwei Saisonrennen einen neuen Teamchef suchen. Der Brite Jonathan Wheatley werde den in Hinwil domizilierten Rennstall mit sofortiger Rennstall verlassen, teilte der Autobauer mit. Mattia Binotto, Leiter des Formel-1-Projekts von Audi, werde nun auch die Aufgaben des Teamchefs übernehmen. Der 56-Jährige war auch schon Teamchef bei Ferrari.

Der Abschied von Wheatley trifft Audi mitten im weiteren Aufbauprozess des Teams. Der 58-Jährige hatte das Amt vor knapp einem Jahr übernommen, als der Rennstall noch unter dem vorherigen Namen Sauber unterwegs war. Davor hatte Wheatley lange für Red Bull gearbeitet und in verschiedenen Führungspositionen WM-Titel mit dem Team gefeiert.

Jonathan Wheatley Red Bull Racing, Sportlicher Leiter, USA, Formel 1 Weltmeisterschaft, Pirelli Grand Prix der Vereinigten Staaten von Amerika, Circuit of the Americas Austin, Rennen, 20.10.2024 USA, ...
Jonathan Wheatley arbeitete unteranderem bereits für Red Bull. Bild: www.imago-images.de

Wechselt Wheatley zu Aston Martin?

Spekuliert wird, dass er zum Konkurrenten Aston Martin wechselt und dort die Aufgaben von Adrian Newey als Teamchef übernimmt. Bei dem Team konnte in dieser Saison wegen Problemen mit Motorenpartner Honda noch keiner der beiden Piloten ein Rennen zu Ende fahren. Der in der Formel 1 als Design-Genie verehrte Newey soll sich daher noch mehr auf die Entwicklung eines konkurrenzfähigen Wagens konzentrieren.

Aston-Martin-Teambesitzer Lawrence Stroll stärkte Newey in einem Statement den Rücken. Newey konzentriere sich vor allem auf die strategische und technische Führung des Rennstalls und erbringe dort herausragende Leistungen. «Wir werden regelmässig von Führungskräften anderer Teams kontaktiert, die zu Aston Martin wechseln möchten. Gemäss unserer Unternehmensrichtlinie kommentieren wir jedoch keine Gerüchte und Spekulationen», fügte Stroll hinzu. (riz/sda/dpa)

Kimi ≠ Kimi: Antonelli bei Siegerehrung mit Legende Räikkönen verwechselt
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das sind die Autos der einzelnen Teams in der Formel 1 2026
1 / 13
Das sind die Autos der einzelnen Teams in der Formel 1 2026

McLaren, Fahrer: Lando Norris und Oscar Piastri
quelle: keystone / ali haider
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Speed-Quiz: Sportredaktion testet ihr Olympia-Wissen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
WM-Gold auch in der Halle? Ditaji Kambundji will es wieder krachen lassen
Torun in Polen wird am verlängerten Wochenende zum Zentrum der Leichtathletik. An den Hallen-Weltmeisterschaften werden 26 Medaillensätze vergeben – auch die Schweiz dürfte Medaillen holen. Die wichtigsten Fragen und Antworten.
Ja. Gleich fünf Medaillentrümpfe reisen an, und einige dürften stechen. Bei den letzten drei Austragungen 2022, 2024 und 2025 stellte die Schweiz jeweils eine Weltmeisterin oder einen Weltmeister. Insgesamt holte sie in Belgrad, Glasgow und Nanjing nicht weniger als acht Medaillen.
Zur Story