French Open, Viertelfinals:

Sandkönig Rafael Nadal darf in Paris weiterhin vom Titel träumen. Bild: keystone

Nadal gewinnt episches Topspiel gegen Djokovic +++ Zverev schlägt Shootingstar Alcaraz

Nadal gewinnt Topspiel gegen Djokovic

Rafael Nadal steht zum 15. Mal im Halbfinal des French Open. Der am Freitag 36-jährige Spanier gewinnt das frühe Gigantentreffen mit Titelverteidiger Novak Djokovic in 4:12 Stunden 6:2, 4:6, 6:2, 7:6 (7:4).

Zverev schlägt Shootingstar Alcaraz

Der Siegeszug von Carlos Alcaraz ist fürs Erste gestoppt. Der 19-jährige Spanier unterliegt im Viertelfinal des French Open dem als Nummer 3 gesetzten Alexander Zverev in vier Sätzen.

Alcaraz musste sich nach 3:18 Stunden 4:6, 4:6, 6:4, 6:7 (7:9) geschlagen geben.

Der Senkrechtstarter, der zuletzt in Madrid und Barcelona triumphiert hatte und 14 Spiele in Folge gewann, agierte in seinem zweiten Grand-Slam-Viertelfinal zu fehlerhaft, insbesondere in den ersten zwei Sätzen. Zudem bekundete er Probleme mit dem Aufschlag seines Gegners.

Zwar steigerte sich Alcaraz mit zunehmender Spieldauer und zog er den Kopf aus der Schlinge, als Zverev im vierten Satz beim Stand von 5:4 zum Match servierte, im Tiebreak behielt Zverev dank mehreren glänzenden Punkten die Oberhand.

Zverev verdiente sich seinen zweiten Roland-Garros-Halbfinal nach 2021 auch mit einer starken Leistung. Sein Gegner im Halbfinal wird der Sieger aus dem Duell zwischen Novak Djokovic und Rafael Nadal vom späten Dienstagabend sein.

Trevisans spätes Glück

Mit 28 Jahren steht Martina Trevisan zum ersten Mal im Halbfinal eines Grand-Slam-Turniers. Die Weltranglisten-59. aus Florenz setzte sich gegen Belinda Bencics Bezwingerin Leylah Fernandez 6:2, 6:7 (3:7), 6:3 durch.

Trevisan, die vor zwei Jahren schon einmal den Viertelfinal von Roland-Garros erreicht hatte und vor Kurzem in Rabat ihren ersten Turniersieg feierte, profitierte davon, dass sich Fernandez in der Anfangsphase der Partie am Fuss verletzte. Die 19-jährige Kanadierin bewegte sich in der Folge sichtlich eingeschränkt.

Im Halbfinale trifft die Italienerin auf die erst 18-jährige US-Amerikanerin CoCo Gauff. Diese schlug ihre Landsfrau Sloane Stephens diskussionslos in zwei Sätzen mit 7:5 und 6:2. (pre/sda)