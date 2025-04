Trotz drei Treffern von Serhou Guirassy ist Dortmund ausgeschieden. Bild: keystone

Die Wunder bleiben aus: Barcelona und PSG zittern sich in das Halbfinal

Ein bisschen Spannung kommt noch auf, doch Barcelona in Dortmund und Paris Saint-Germain bei Aston Villa ziehen wie nach den Hinspielen erwartet in die Halbfinals der Champions League ein.

Mehr «Sport»

Dortmund – Barcelona

Ein regelrechtes Wunder würde Borussia Dortmund nach dem 0:4 in Barcelona brauchen, und in einer schwierigen Saison zeigen die Deutschen zumindest Moral. Zweimal startet man hervorragend in eine Halbzeit und wird sofort belohnt. In der 11. Minute trifft Serhou Guirassy von Penaltypunkt, in der 49. Minute doppelt der guineische Topskorer nach einem Corner per Kopf aus kurzer Distanz nach.

Serhou Guirassy verwandelt den Elfmeter eiskalt. Video: SRF

Mit dem 2:0 flackert in Dortmund kurz das Flämmchen der Hoffnung, das man aber gleich selbst wieder auslöscht. In der 54. Minute hämmert Ramy Bensebaini bei einem Abwehrversuch den Ball wuchtig ins Netz seines eigenen Torhüters Gregor Kobel.

Guirassy macht sich zwar noch zum Dreifach-Torschützen, echte Spannung kommt aber auch nach dem 3:1 in der Schlussviertelstunde nicht mehr auf. Am Ende resultiert immerhin der erste Sieg des BVB in der Champions League gegen «Barça» überhaupt - und die erste Niederlage der Katalanen im Jahr 2025. Eine, die sich verschmerzen lässt. Barcelona steht erstmals seit sechs Jahren wieder in den Halbfinals der Königsklasse.

Barcelona trifft in den Halbfinals auf den Sieger des Duells Inter Mailand gegen Bayern München. Die Hinspiele stehen am 29. und 30. April im Programm.

Borussia Dortmund - FC Barcelona 3:1 (1:0)

SR Mariani.

Tore: 11. Guirassy (Penalty) 1:0. 49. Guirassy 2:0. 54. Bensebaini (Eigentor) 2:1. 76. Guirassy 3:1.

Borussia Dortmund: Kobel; Süle, Anton, Bensebaini; Yan Couto (77. Brandt), Nmecha (64. Reyna), Gross, Svensson; Beier (64. Duranville), Adeyemi (77. Gittens); Guirassy.

FC Barcelona: Szczesny; Koundé, Araujo, Cubarsi, Martin; de Jong, Gavi (59. Pedri); Lamine Yamal (70. Garcia), Lopez (70. Torres), Raphinha; Lewandowski (86. Olmo).

Bemerkungen: Borussia Dortmund mit Kobel.

Verwarnungen: 35. de Jong, 56. Nmecha.

Aston Villa – PSG

Der Stadion-DJ in Birmingham glaubt anscheinend nicht mehr an die Wende und spielt vor dem Anpfiff im Villa Park die Europa-League- statt die Champions-League-Hymne.

Zunächst scheint er recht zu behalten, nach nicht einmal einer halben Stunde führt der Gast aus Paris 2:0. Gesamtskore: 5:1 für PSG. Doch er - und vielleicht auch die Spieler von Paris Saint-Germain - haben die Rechnung ohne den berühmten britischen Spirit gemacht.

Fällt das 1:2 noch fast aus heiterem Himmel, setzt der aktuell Siebte der Premier League nach der Pause zu einem Sturmlauf an. Innerhalb von zwei Minuten wenden der schottische Vorzeigekämpfer und Captain John McGinn sowie der englische Internationale Ezri Konsa nach brillanter Vorarbeit von Marcus Rashford das Blatt. Plötzlich braucht Aston Villa nur noch einen Treffer zur Wende.

Dieser Doppelschlag liess Aston Villa nochmals hoffen. Video: SRF

Die Engländer werfen vor den Augen des bekennenden Villa-Fans Prinz William noch einmal alles in die Waagschale, und die in den letzten Wochen so überzeugenden jungen Pariser sind nicht mehr so stilsicher. Auch dank Goalie Gianluigi Donnarumma verhindern sie aber das 4:2 und eine Verlängerung.

Die beiden Trainer Luis Enrique und Unai Emery hatten schon Erfahrung mit unwahrscheinlichen Wenden. 2017 war es, als der PSG - mit Emery an der Seitenlinie - nach einem 0:4 beim von Luis Enrique trainierten FC Barcelona 1:6 unterging. Nur zu gerne hätte sich Emery nun gegen seinen ehemaligen Klub revanchiert, das Husarenstück gelingt aber knapp nicht. Im Halbfinal trifft PSG nun auf Arsenal oder Real Madrid.

Aston Villa - Paris Saint-Germain 3:2 (1:2)

SR Sanchez Martinez.

Tore: 11. Hakimi 0:1. 27. Nuno Mendes 0:2. 34. Tielemans 1:2. 55. McGinn 2:2. 57. Konsa 3:2.

Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Torres, Digne (76. Maatsen); Kamara, Onana (67. Ramsey); Rogers, Tielemans (88. Barkley), McGinn (66. Asensio); Rashford (76. Watkins).

Paris Saint-Germain: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Ruiz; Kwarazchelia, Dembélé, Barcola (58. Doué).

Bemerkungen: Verwarnungen: 42. McGinn. (riz/sda)