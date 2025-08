Am Mittwochabend kommt es zum Klassiker zwischen Basel und YB. Bild: keystone

Beide Meisterkandidaten erlebten frühe Dämpfer: In Basel kommt es zum ersten Gipfeltreffen

In einem vorgezogenen Spiel der 4. Runde treffen am Mittwoch Meister Basel und dessen Vorgänger Young Boys aufeinander. Es ist das erste Gipfeltreffen in der noch jungen Saison.

Mehr «Sport»

Der Saisonstart verlief sowohl für den FCB als auch für YB nicht wunschgemäss. Der Meister musste sich in St. Gallen gleich in der 1. Runde geschlagen geben und hatte auch am Samstag beim 2:1 Heimsieg gegen die Grasshoppers mehr Mühe als erwartet. Für YB gab es nach dem erfolgreichen Auftakt gegen Servette mit dem Unentschieden in Winterthur ebenfalls bereits einen ersten Dämpfer.

Nun treffen zwei der meistgenannten Favoriten auf den Meistertitel am Mittwoch in Basel aufeinander. Eigentlich war das Spiel für das Wochenende vom 24./25. August angesetzt. Da jedoch beide Teams im Rahmen der Europacup-Qualifikation in der Woche davor und danach beschäftigt sind, entschied sich die Swiss Football League dazu, die Partie vorzuverlegen.

Einen klaren Favoriten gibt es im Kräftemessen zwischen dem aktuellen Meister und dem Dauermeister der Vorjahre nicht. Die letzten drei Begegnungen – und drei von vier Duellen in Basels Meistersaison – konnte jedoch YB gewinnen. Für den FCB spricht die aktuelle Heimbilanz: Saisonübergreifend konnte der Meister die letzten sechs Spiele im St. Jakob-Park gewinnen. Dies mit dem eindrücklichen Torverhältnis von 20:3. Die letzte Heimniederlage resultierte jedoch ausgerechnet gegen die Young Boys. Beim 2:1 im März war Christian Fassnacht als Doppeltorschütze der Matchwinner für die Berner.

Im letzten Herbst erzielte Christian Fassnacht gleich zwei Tore gegen Basel. Bild: KEYSTONE

Beim ersten Gipfeltreffen der noch jungen Saison ist Offensivspektakel garantiert. Kein Team hat in den ersten beiden Partien häufiger auf das Tor geschossen als der FCB und YB (je 40 Mal). Und auch in der vergangenen Saison hatten die beiden Teams die meisten Abschlüsse zu verzeichnen. YB gelangen aus 637 Versuchen 60 Tore, Basel hatte mit 91 Treffern aus 614 Abschlüssen die deutlich bessere Chancenverwertung. Am Mittwoch aber zählen diese Statistiken nichts mehr. (riz/sda)