Stuttgart-Fans sorgten am Freitagabend für einen Skandal. Bild: IMAGO / Eibner

Stuttgart-Fans überfallen tauben Fanklub von Borussia Dortmund

Der VfB Stuttgart hat am Freitagabend daheim gegen Dortmund verloren. Doch bereits vor dem Spiel zeigten einige Anhänger der Schwaben Aggressionen. Sie haben einen tauben BVB-Fanklub überfallen.

Bereits vor der Niederlage gegen Borussia Dortmund (0:2) am Freitagabend hatten einige Fans des VfB Stuttgart einen tauben Fanklub des BVB überfallen und auf ein Mitglied des «Deaf BVB Fanclub e.V.» eingeschlagen.

Auf Instagram in der Story des Deaf-Klubs ist ein mit Blut verschmierter BVB-Anhänger des Fanklubs zu sehen. In einer Stellungnahme schrieb der Fanklub in einem Extra-Post: «Unser Mitglied befand sich mit einem Freund auf dem Weg zum Stadion, da er noch nie da war und sich nicht auskannte ist er mit unserem Banner über der Schulter an der Porsche -Unterführung (Canstatter Tribüne) in Richtung Treppen gelaufen. Er hatte das Banner über der Schulter, weil er sich kurz vorher damit vor dem Regenguss geschützt hatte. Plötzlich kamen Schläge aus dem Nichts.»

Stuttgarter Fans zeigen wohl Reue

Weiter steht in dem Post: «Er hat sich zusammengekrümmt und nur versucht, das Banner vor dem Raub zu schützen. Sein Freund konnte einen Angreifer abwehren, jedoch haben die anderen munter weiter auf unser Mitglied eingeprügelt und letzten Endes das Banner entwendet.» Zudem wird in dem Post davon geschrieben, dass keiner geholfen hätte und der Betroffene das Stadion nach der ersten Halbzeit unter Schmerzen verlassen musste.

Auf den Post reagierte ein anderer BVB-Fan, der auf Twitter auf den Fall aufmerksam machte. Demnach haben sich VfB-Fans bei ihm gemeldet, da er in einem Tweet schreibt: «Die Stuttgarter Szene hat sich mit Deaf in Verbindung gesetzt und will das Zeug zurückgeben. Man weiss da also genau, wer die Täter waren.»

Es scheint also, dass die Täter Reue zeigen. Bisher haben sich weder der VfB Stuttgart noch Borussia Dortmund zu dem Vorfall geäussert.

(mem, t-online)