Manchester City lässt Juventus Turin im Direktduell keine Chance. Bild: keystone

ManCity deklassiert Juve und holt sich den Gruppensieg

Manchester City – Juventus Turin 5:2

ManCity sichert sich den Gruppensieg in Gruppe G auf überzeugende Art und Weise. Im europäischen Direktduell mit Juventus Turin siegen die Engländer gleich mit 4:0.

Ein Abtasten gab es in dieser Partie nicht. Nach nur neun Minuten brachte Doku die Citizens in Führung, nur zwei Zeigerumdrehungen später glich Koopmeiners für die Italiener wieder aus. Danach entglitt Juve das Spiel. Ein Eigentor von Kalulu in der 26. Minute lenkte es in entscheidende Bahnen. ManCity wechselte zur Pause Haaland ein, der nur sieben Minuten später mit dem 3:1 für eine Vorentscheidung sorgte. Später trafen auch noch Foden und Savinho – das 2:5 von Vlahovic war lediglich noch Ergebniskosmetik.

Wydad Casablanca – Al Ain 1:2

Im sportlich unbedeutenden Spiel zwischen Wydad Casablance und Al Ain setzten sich die Mannschaft aus den Vereinigten Arabischen Emiraten durch. Al Ain drehte das Spiel, nach frühem Rückstand. Mailula brachte Wydad bereits nach vier Minuten in Führung. Laba glich für Al Ain in der Nachspielzeit der ersten Hälfte vom Punkt aus. Und kurz nach dem Seitenwechsel machte Kaku mit dem 2:1 die Wende perfekt.