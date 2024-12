Das Stadion von Everton steht komplett unter Wasser. Video: watson

Everton baut ein neues Stadion am Hafen – nun steht es nach einem Sturm unter Wasser

Everton baut aktuell ein neues Stadion. Doch die künftige EM-Arena hat noch einige Makel, wie jetzt ein Video zeigt, das in den sozialen Medien kursiert.

William Laing / t-online

Seit 1892 trägt der Premier-League-Klub FC Everton seine Heimspiele im Goodison Park aus. Zur neuen Saison zieht es die «Toffees» aber weg aus ihrem altehrwürdigen Stadion. Der Klub plant, nach der Saison 2025/2026 in einer neuen Arena zu spielen.

Aktuell baut Everton ein Stadion am Liverpooler Bramley Moore Dock, rund 45 Minuten fussläufig vom Goodison Park entfernt. Die neue Heimspielstätte kostet Everton englischen Medienberichten zufolge mehr als 800 Millionen Pfund (rund 965 Millionen Euro). Doch die letzten Tage haben gezeigt: Die Arena ist definitiv noch nicht fertig.

Stark-Regen überschwemmt Evertons Stadion

Seit Donnerstagabend kursieren nämlich Videoaufnahmen aus dem noch nicht fertigen Stadion auf der Online-Plattform X, die den Fans des FC Everton die Sorgenfalten auf die Stirn treiben dürften. Dort zu sehen: ein überflutetes Stadion.

Die Aufnahmen zeigen zunächst einen Innenbereich der Arena. Der Steinboden ist dort komplett mit Wasser bedeckt. Dann bewegt sich die Kamera in Richtung Tribünen. Wassermassen plätschern zunächst eine kleinere Treppe hinunter.

Die Aufnahmen aus dem neuen Everton-Stadion. Video: watson

Es folgt der Blick ins Stadion und auf die Tribünen selbst. Das Wasser läuft sintflutartig die grosse Treppe und unter den klappbaren Sitzplätzen herunter. Vor der ersten Stufe sammelt sich alles in einer riesigen Lache. Ein kurzer Schwenk der Kamera nach oben zeigt: Das Wasser strömt durch das Dach ins Stadion, offenbar aufgrund starken Regens. Am Donnerstag hatte der Sturm Darragh über Liverpool gewütet. Ob das Spielfeld des Stadions in Mitleidenschaft gezogen wurde, ist in dem Video nicht zu erkennen.

Klub bleibt entspannt – Drainage-Arbeiten bald abgeschlossen

Die englische Zeitung «Mirror» berichtet jetzt, dass der FC Everton ohnehin entspannt mit der Situation umgehe. Der Verein habe betont, dass das Stadion sich eben noch im Bauprozess befinde. Genauer gesagt: Die für ein Top-Stadion erforderlichen Entwässerungssysteme seien noch nicht installiert. Die Drainage-Arbeiten sollen aber in den kommenden Wochen abgeschlossen sein, genauso wie der gesamte Bauprozess.

Das neue Stadion soll dann 52'000 Zuschauer fassen. Der Goodison Park kann aktuell lediglich 39'000 Fans beherbergen. Der Arena am Bramley Moore Dock soll in vier Jahren dann eine grosse Ehre zuteilwerden. Sie gehört zu den neun Stadien, in denen bei der Fussball-Europameisterschaft 2028 in England gespielt wird. Das Anfield, die Heimat des Liverpooler Vorzeigeklubs FC Liverpool, ist indes nicht dabei.