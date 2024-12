Die Nashville Predators sind weiter im Tief. Bild: keystone

Josis Predators verlieren zum 6. Mal in Serie – Moser mit Assist bei Kantersieg

Montreal – Nashville 3:0

Roman Josi, 1 Schuss, 3 Blocks, 27:40 TOI

Die Misere der Nashville Predators reisst nicht ab. Das Team des Schweizer Captains Roman Josi verliert zum sechsten Mal in Folge und unterliegt den Montreal Canadiens auswärts mit 3:0. Die Predators gerieten nach acht Minuten in Rückstand und konnten darauf nicht mehr reagieren.

Die Lage ist besorgniserregend. Mit nur 20 Punkten aus 27 Spielen weist Nashville die zweitschlechteste Bilanz der Liga aus – nur vor den Chicago Blackhawks. Eine Playoff-Qualifikation scheint bereits jetzt in weite Ferne gerückt. Trotz den Zuzügen von Steven Stamkos (letzte Saison 40 Treffer) und Jonathan Marchessault (42 Treffer), schaffen die Predators es in dieser Saison nicht, für Torgefahr zu sorgen. Keine Mannschaft in der NHL hat weniger oft getroffen als Josis Nashville.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/SPORTSNET

Tampa Bay – San Jose 8:1

Janis Moser, 1 Assist, 2 Schüsse, 16:43 TOI



Die Tampa Bay Lightning feierten einen lockeren Kantersieg gegen die San Jose Sharks. Zur ersten Pause waren bereits sämtliche Zweifel über den Ausgang des Spiels beseitigt, es stand 5:0 für die Hausherren aus Florida. Der Bieler Verteidiger Janis Moser konnte sich einen Assist gutschreiben lassen. Er hatte beim 8:1-Schlusspunkt seinen Stock im Spiel.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/SPORTSNET

Buffalo – Winnipeg 2:3nV

Nino Niederreiter, 1 Schuss, 1 Block, 1 Check, 15:45 TOI

Die Winnipeg Jets mit dem Churer Stürmer Nino Niederreiter gewinnen nach vier Niederlagen in Folge wieder einmal. Sie schlagen die Buffalo Sabres auswärts mit 3:2 nach Verlängerung. Den Siegtreffer in der Overtime erzielte Captain Adam Lowry, Niederreiter blieb ohne Skorerpunkt.

Nach einem herausragenden Saisonstart (15 Siege in den ersten 16 Spielen) ist Winnipegs Motor zuletzt ins Stottern geraten. Von den letzten zehn Partien gewannen sie nur deren vier. (abu)