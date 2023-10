Die YB-Spieler bedanken sich beim mitgereisten Anhang. Bild: keystone

Racioppi-Fehler kostet YB in Belgrad den Sieg – es gibt aber immerhin einen Punkt

Die Young Boys erkämpfen sich in Belgrad den ersten Punkt in der laufenden Champions-League-Kampagne. Der Schweizer Meister dreht dabei gegen Roter Stern einen Pausenrückstand, muss sich nach einem Gegentreffer kurz vor Schluss jedoch mit einem 2:2 begnügen.

Am Ende war Roter Stern dem Sieg deutlich näher als YB. In der Nachspielzeit hatten die Gastgeber gleich mehrfach die Möglichkeit auf den Siegtreffer, scheiterten aber an sich selber oder an Anthony Racioppi.

YB verdiente sich den Punkt in der serbischen Hauptstadt durch einen mutigen und engagierten Auftritt. Die Berner wussten dabei vor allem zu Beginn der zweiten Halbzeit zu gefallen, als sie innerhalb von 15 Minuten aus einem 0:1 ein 2:1 machten. Für den Ausgleich kurz nach Wiederanpfiff war Filip Ugrinic besorgt. Der schweizerisch-serbische Doppelbürger blieb nach feinem Schnittstellenpass von Joel Monteiro vor dem Tor cool und lupfte den Ball über Omri Glazer hinweg ins Tor.

Itten behält vom Punkt die Nerven

Dem Führungstreffer durch Cedric Itten nach einer Stunde war ein Handspiel eines serbischen Verteidigers vorausgegangen. Der Stossstürmer, dem bis zu diesem Zeitpunkt nicht viel gelungen war, liess sich nicht zweimal bitten und verwandelte den fälligen Penalty trotz gellendem Pfeifkonzert im Stadion Rajko Mitic sicher.

In der Folge brauchte es einen glänzend aufgelegten Anthony Racioppi im Tor der Berner. Mehrfach musste der 24-jährige Schlussmann eingreifen. Unter anderem parierte er nach 70 Minuten gleich zweimal ganz stark nach Eckbällen. YB schaffte es jedoch immer wieder, für Entlastung zu sorgen und selbst gefährlich zu werden.

Der eingewechselte Silvere Gonvoula verpasste in der 83. Minute die Entscheidung zu Gunsten der Gäste, als er völlig freistehend vor Glazer zum Kopfball kam, den Ball aber nicht wunschgemäss platzieren konnte.

So kam es, wie es kommen musste: Osman Bukari traf in der 88. Minute aus spitzem Winkel zum Ausgleich und liess die Emotionen im «Marakana» nochmals hochkochen.

YB in der ersten Halbzeit kalt geduscht

In der 35. Minute nutzten die Serben eine Unachtsamkeit der Gäste aus und gingen in Führung. Nach einem schnell ausgeführten Freistoss von Inbeom Hwang waren die Berner für einmal unsortiert. Der Koreaner fand den kurz nach der Mittellinie gestarteten Osman Bukari, welcher der Hintermannschaft von YB entwischte und den durchgelaufenen Cherif Ndiaye bediente. Dieser bekundete keine Mühe, den Ball zur zu diesem Zeitpunkt etwas überraschenden Führung für die Gastgeber im Netz unterzubringen.

In der ersten Halbzeit kontrollierten die Berner das Spielgeschehen über weite Strecken, wurden aber einzig durch Weitschüsse gefährlich. Einem Torerfolg am nächsten kam Filip Ugrinic. Den strammen Abschluss des schweizerisch-serbischen Doppelbürgers in der Nachspielzeit klärte Omri Glazer aber in extremis. Zuvor scheiterten bereits Ulisses Garcia (27.) und Darian Males (3.) mit ihren Versuchen aus der Distanz.

Das Unentschieden geht über die gesamte Spielzeit betrachtet in Ordnung. YB gehörte die Startviertelstunde nach der Pause sowie grosse Teile der ersten Halbzeit, den Serben vor allem die Schlussphase.

Roter Stern Belgrad - Young Boys 2:2 (1:0)

SR Collum.

Tore: 35. Ndiaye (Bukari) 1:0. 48. Ugrinic (Joël Monteiro) 1:1. 61. Itten (Penalty) 1:2. 88. Bukari (Krasso) 2:2.

Roter Stern Belgrad: Glazer; Mijailovic, Djiga, Dragovic, Rodic (62. Olayinka); Stamenic (69. Lucic), Hwang In-Beom; Bukari, Ivanic, Mitrovic (70. Katai); Ndiaye (80. Krasso).

Young Boys: Racioppi; Janko, Camara, Benito (47. Amenda), Garcia; Ugrinic, Niasse, Males (74. Chaiwa); Joël Monteiro, Itten (75. Ganvoula), Elia.

Verwarnungen: 18. Ndiaye, 45. Ivanic, 58. Hwang In-Beom, 64. Males, 65. Bukari, 73. Mijailovic, 74. Camara, 74. Dragovic, 91. Niasse. (abu/sda)