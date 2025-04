Kylian Mbappés Anwälte beschlagnahmen 55 Millionen Euro bei PSG

PSG beruft sich auf eine mündliche Vereinbarung, weshalb die Klub-Verantwortlichen meinen, die Summe nicht zahlen zu müssen. Mbappé wiederum sieht die mündliche Vereinbarung als nicht erfüllt an, weil seine Spielzeit nach der Wechselankündigung nach Madrid drastisch reduziert worden sei. (sda/dpa)

Salah bleibt nun wohl doch in Liverpool +++ Kevin De Bruyne verlässt Manchester City

Am Dienstag sei der europäische Fussballverband UEFA in der Sache eingeschaltet worden. Diese kann PSG von der Champions League ausschliessen, wenn der Klub einem ehemaligen Spieler noch Geld schuldet.

Im Streit um ausstehende Gehälter von Paris Saint-Germain haben die Anwälte von Kylian Mbappé 55 Millionen Euro auf den Konten des französischen Meisters vorläufig beschlagnahmen lassen. Dies sei geschehen, weil sich der Klub weigere, die Summe an ausstehenden Gehältern und Boni trotz zweier Verurteilungen durch den Liga-Verband auszuzahlen, sagte Anwalt Thomas Clay in Paris.

Kylian Mbappé befindet sich noch immer in einem Rechtsstreit mit seinem Ex-Klub Paris Saint-Germain.

Kylian Mbappé befindet sich noch immer in einem Rechtsstreit mit seinem Ex-Klub Paris Saint-Germain. Bild: keystone

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Der Junge aus Bondy: Aus der Pariser Banlieue hat es Kylian Mbappé zu einem der besten Fussballer der Gegenwart gebracht. Seine Laufbahn in Bildern. (Stand: März 2024)

Der Junge aus Bondy: Aus der Pariser Banlieue hat es Kylian Mbappé zu einem der besten Fussballer der Gegenwart gebracht. Seine Laufbahn in Bildern. (Stand: März 2024)

Bend it like Declan – Arsenal-Star Rice schiesst Real mit Traumfreistössen ab

Diese Freistösse lassen die Herzen aller Fussballfans höher schlagen. Mit zwei absoluten Traumtoren schoss Declan Rice Arsenal gegen Real Madrid zum Sieg. Was in der Champions League am Dienstagabend noch auffiel.

Wenn das erste Tor lange auf sich warten lässt, dann aber endlich fällt, spricht man im Fussball ja gerne mal vom Dosenöffner. Diesen Treffer als einfachen Dosenöffner zu bezeichnen, würde dem Freistosshammer von Declan Rice aber nicht gerecht.