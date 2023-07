Pretty in pink: Messi erzielt bei seinem Inter-Miami-Debüt den Siegestreffer. Bild: keystone

Lionel Messi schiesst Inter Miami bei Debüt in letzter Minute zum Sieg

Florida war schon vor dem Debüt des Argentiniers ausser sich: Die Ticketpreise für das Spiel gegen den mexikanischen Klub Cruz Azul schossen in die Höhe. Im Internet seien die Eintrittskarten CNN zufolge für 110'000 US-Dollar anboten worden.

Wer sich ein Ticket ergattern konnte, wurde belohnt: Messi schoss Inter Miami in der 94. Minute mit einem traumhaften Freistosstor zum 2:1-Sieg.

«Lionel ist kein Mensch», schreibt Major League Soccer, die höchste Spielklasse im US-amerikanischen und kanadischen Fussball. Die Partie begann ohne Messi, der langjährige Barça-Spieler wurde erst in der 54. Minute eingewechselt.

Messi erzielte bei seinem Debüt für Inter Miami den Siegtreffer. Bild: fxp-fr-sda-rtp

Als der Argentinier seinen neuen Arbeitgeber in letzter Minute zum Sieger machte, tobte das Publikum. Das Spiel im Stadium in Fort Lauderdale waren 21'000 Zuschauerinnen und Zuschauer anwesend. Auch Prominente wie Marc Anthony, Serena Williams und Kim Kardashian schauten sich die Partie an, die im Rahmen des Leagues Cup, eines Wettbewerbs zwischen Klubmannschaften aus den USA und Mexiko, stattfand.

Kim Kardashian posiert neben der amerikanischen Tennisspielerin Serena Williams für ein Foto. Bild: keystone

Auch der amerikanische Singer-Songwriter Marc Anthony war im Stadion anwesend. Bild: keystone

David Beckham, Miteigentümer von Inter Miami, freute sich über den Sieg. Bild: keystone

