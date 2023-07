«Ich habe den Weg in die saudische Liga geebnet» – Ronaldo mit Kampfansage an Europa

Auf die Aussagen von UEFA-Präsident Aleksander Ceferin, welcher die Strategie der saudischen Klubs kritisierte, «Spieler zu kaufen, die beinahe am Ende ihrer Karriere stehen», reagierte der Europameister von 2016 gelassen: «Die Spieler, die hier hergewechselt sind, sind nicht so, wie der Präsident der UEFA es sagte. Jota und Ruben Neves sind beide noch junge Spieler.» Und auch die Zukunft, der Saudi League sieht der Stürmer durchweg positiv. «In einem Jahr werden mehr und mehr Spitzenspieler nach Saudi-Arabien kommen. Die saudische Liga wird die türkische und die niederländische Liga überholen.»

Auch einen leichten Seitenhieb gegen seinen ewigen Rivalen Lionel Messi liess er sich nicht entgehen: «Die Saudi League ist besser als die MLS. Ich bin mir zu 100 Prozent sicher, dass ich zu keinem europäischen Verein zurückkehren werde. Ich habe den Weg in die saudische Liga geebnet und jetzt kommen alle Spieler hierher.»

Im Anschluss an die Partie liess es sich «CR7» dennoch nicht nehmen einige Statements zu seiner und zur Zukunft der saudi-arabischen Pro League abzugeben. Dabei schloss er eine Rückkehr nach Europa gänzlich aus. «Ich bin 38 Jahre alt, auch wenn der europäische Fussball viel an Qualität verloren hat. Die einzig gute Liga ist die Premier League, die allen anderen Ligen weit voraus ist.»

Am Rande eines Testspiels seines Klubs Al-Nassr äusserte sich Cristiano Ronaldo über seine sowie die Zukunft des Fussballs in Saudi-Arabien.

Einst war Oruc Teke als Nachwuchstalent beim FC Aarau auf dem Weg zum Profi, doch dann wurde der defensive Mittelfeldspieler durch ein ernsthaftes körperliches Problem gestoppt. Nun nimmt er sieben Jahre später in der kosovarischen Liga einen neuen Anlauf.

Es ist ein kleines Fussballmärchen: Der Aargauer Amateurfussballer Oruc Teke wechselt von der regionalen 2. Liga direkt in den Profifussball. Der 25-jährige Mittelfeldspieler will jetzt richtig durchstarten, und zwar in der zweithöchsten kosovarischen Liga beim Spitzenklub FC Phoenix Banjë.