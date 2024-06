Mit diesen 13 Methoden gewinnst du garantiert jedes Tippspiel (oder auch nicht)

Die Fussball-EM steht vor der Tür und das Motto des Sommers ist klar: Ein einig Volk Fussballexperten und Tippspielköniginnen sollt ihr sein. So geht's.

Die Magie eines Tippspiels ist ja, dass man nicht unbedingt riesiges Fussballwissen mitbringen muss, um Erfolg zu haben. Ist alles nur Glück – oder braucht es doch eine ausgefuchste Taktik? Wir geben dir hier jedenfalls 13 Tipps, wie du deine EM-Tippspiele diesen Sommer angehen kannst.

Methode Tierorakel

Hast du ein Haustier? Ein Hund oder eine Katze? Vielleicht Hühner? Eine Schlange? Grossartig, dann hast du deine Tippspiel-Helfer bereits am Start. Spätestens seit Krake Paul an der EM 2008 sind Tierorakel weltbekannt. Das geht auch zuhause: Zwei Behälter (einer fürs Heimteam, der andere fürs Auswärtsteam) mit dem entsprechenden Futter füllen. Das Haustier darauf loslassen, und auf das Team, für das es sich entscheidet, tippen.

Bild: giphy

Methode Würfel

«Tippspiel? Da chasch ja grad so guet würfle …», lautet ein bekannter Vorwurf. Also gut, machen wir! Der Vorschlag von watson-Sportchef Ralf Meile geht folgendermassen: Du nimmst einen normalen, sechsseitigen Würfel und würfelst für jedes Team einmal. Die Augenzahlen setzt du dann als Anzahl Tore für die jeweilige Mannschaft ein, wobei die fünf und die sechs für eine Null stehen.

Die etwas kompliziertere Methode: Du bestimmst zuerst mit einem Münzwurf den Sieger der Partie. Dann mit einem vierseitigen Würfel die Tore der jeweiligen Mannschaft. Der Nachteil? Unentschieden und Nullnummern kannst du so nicht tippen – aber du bist ja auch kein Langweiler.

Methode Langweiler

Oder doch? Dann ist das hier die perfekte Methode für dich. Bei der Langweiler-Methode tippst du immer 1:0, und zwar abwechselnd – einmal siegt das Heimteam, dann das Auswärtsteam.

Bild: giphy

Methode Safety First

Die Cousine der Langweiler-Methode. Und sie ist ganz simpel: Einfach immer auf den Favoriten tippen, am besten 2:1 – oder je nach Stärke des Gegners das Resultat leicht anpassen. Deine Mit-Tipper werden dich vermutlich garantiert hassen, aber der Gewinn des Tippspiel-Potts ist dir fast sicher.

Bild: giphy

Methode Abwechslung

Abwechslung macht das Leben süss, heisst es doch. Darum hier die simple Methode: Immer abwechselnd auf Heimsieg, Auswärtssieg und Unentschieden tippen.

Bild: giphy

Methode Zauberformel

Jetzt, wo wir einige einfachere Tipp-Methoden aus dem Weg geräumt haben, gehen wir eine der komplizierten an – hoffentlich magst du Zahlen und Runden. Für die Zauberformel benötigst du die Wettquoten des jeweiligen Spiels und die durchschnittliche Anzahl Tore in einem EM-Spiel (2,46). So sieht die Formel aus:

Wettquote Aussenseiter x 2,46: Wettquote Unentschieden = Anzahl Tore Favorit

Wettquote Favorit : 2,46 = Anzahl Tore Aussenseiter

Spezial-Rundungsregel: Bei Zahlen kleiner als 1 wird erst ab 0,6 aufgerundet.

Rechenbeispiel zum Spiel Schweiz gegen Ungarn: Die Schweiz ist gemäss dem staatlichen Schweizer Wettanbieter Swisslos der Favorit, also rechnen wir entsprechend die Wettquote Ungarns (3,11) x 2,46 durch die Wettquote Unentschieden (3,43). Ergibt 2,23 – die Schweiz schiesst also 2 Tore. Für Ungarns Tore rechnen wir die Wettquote der Schweiz (2,19) durch 2,46. Ergibt 0,89 – Ungarn schiesst also ein Tor.

Logisch, oder?

Checksch de Pögg Ball? Bild: giphy

Methode Überraschung

Wir überlassen das Wort watson-Sportredaktor Niklas Helbling:

«Immer auf Überraschungen tippen, da kann man gar nicht verlieren. Wenn man falschliegt, hat man gleich eine Ausrede parat: ‹Aussenseiter-Tipp, halt.› Wenigstens tippt man nicht so langweilig auf die Favoriten wie alle anderen. Und wenn man richtig liegt, kann man allen unter die Nase reiben, wie viel Ahnung man von Fussball hat. Schliesslich wusste man ja schon immer, dass Georgien mittlerweile echt stark ist und der Sieg gegen Portugal überhaupt keine Überraschung ist. Was gibt es Schöneres?»

Methode Reto Fehr

Zitat von watson-Datenjournalist, Schweiz-Kenner, und früherem Sportchef Reto Fehr auf die Frage nach der besten Tipp-Methode:

«Reto Fehr abschreiben.» Der beste Linksfuss im Zürcher Oberländer Seniorenfussball – wenn es der Rücken zulässt.

Da Abschreiben in Tippspielen meist schwierig ist, schreibt ihm doch auf Instagram oder per Mail für Hilfe bei euren Tipps, er freut sich sicher auf all die Nachrichten.

Methode Maurice Thiriet

Dieser Vorschlag kommt von Chefredaktionsmitglied Leo Helfenberger:

«Ich frage unseren publizistischen Leiter Maurice Thiriet und tippe dann das Gegenteil.»

Hier sei der Fairness halber noch angemerkt, dass Maurice Thiriet bei WM 2022 das watson-interne Tippspiel gewonnen hat.

Methode KI

Warum Menschen fragen, wenn uns Maschinen helfen können. Wir haben ChatGPT um einen Tipp zum Spiel der Schweizer Nati gegen Deutschland gebeten. Hier die Antwort:

«Das Tippen eines Fussballergebnisses ist stets spekulativ und basiert auf vielen Variablen wie Form der Mannschaften, Verletzungen, Taktiken und Tagesform. Da ich keine Echtzeitdaten oder aktuellen Informationen über die genauen Umstände des Spiels habe, kann ich nur eine hypothetische Einschätzung geben.



Angenommen, beide Teams treten in Bestform an, könnte ein realistischer Tipp wie folgt aussehen:



Schweiz 1:2 Deutschland»

Das kommt der Langweiler-Methode ziemlich nahe.

Bild: giphy

Methode Style über alles

Du weisst nichts über Fussball, dafür alles über die neusten Fashion-Trends? Kein Problem! Bestimme den Sieger einfach anhand dessen, welche Mannschaft die schöneren Trikots hat.

Variante Dartscheibe

Du brauchst: eine Dartscheibe, Pfeile und einen Affen. Der Affe wirft die Pfeile. Landen sie auf den hellen Feldern, siegt das Heimteam, bei den dunklen Feldern das Auswärtsteam. Bei den Double-, Triple- oder Bullseye-Feldern gibt es ein Unentschieden.

Hast du keinen Affen zur Hand, musst du halt selbst werfen.

Bild: giphy

Methode Hup Holland Hup

Und zum Abschluss noch die Lieblingsmethode von Chefredaktionsmitglied Corsin Manser:

«Als Halb-Holländer tippe ich seit Jahren konsequent immer auf die Elftal. Hatte ich damit Erfolg? Nein, bisher nicht.



Aber dieses Jahr ist es so weit. Ich warte schon mein Leben lang auf einen EM- oder WM-Titel. Irgendwann muss es einfach klappen. Depay, Simons, Frimpong, Gooool.



Mein Tipp: Auf Holland setzen und reich werden.»

Und wenn Holland nicht spielt? Einfach auf die Mannschaft tippen, die mehr «Oranje» in ihrem Verbandslogo oder auf ihrem Trikot hat.