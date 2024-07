Murat Yakin ist der ideale Nationaltrainer, weil er auch das grosse Bild sieht

Die unerbittlichen Angriffe irritierten ihn, doch er liess sich nicht desillusionieren. Stattdessen kämpfte er sich zurück und ist nun als Nati-Trainer so gross wie nie. Aber punkto Gehalt kommt er auch nach der Vertragsverlängerung nicht an Petkovic heran. Die Differenz beträgt immer noch mehrere Hunderttausend Franken.

Als sich Murat Yakin im Herbst im Auge des Orkans befand, ging fast alles vergessen, wofür er vorher gelobt worden ist: Die sportlichen Erfolge, das Erreichen der Ziele, seine taktische Variabilität, seine Nahbarkeit, seine Empathie und sein Vertrauen in die Menschen um ihn herum.

Starspieler nicht in der besten körperlichen Verfassung? Den Spieler nicht fallen lassen, aber ihm unmissverständlich klarmachen, welche Rolle er übernehmen soll. Die Aufregung, weil man gegen Weissrussland, Kosovo und Israel nicht mehr gewinnen kann? Yakin lässt sich nicht verrückt machen und verweist auf die spielerische Dominanz.

Yakin war der Held. Selbst in den Augen jener, die ihm stets argwöhnisch begegnen. Vielleicht triggert er gewisse Menschen allein mit seiner lässigen Art. Dabei ist gerade diese Gelassenheit ein Segen. Starspieler verletzt? Dann suchen wir nach Alternativen. Starspieler schimpft über die Trainingsqualität? Kein Konter aus der Emotion, sondern erst mal runterschlucken und danach die Sache ausdiskutieren.

Was war das für ein hörbares Aufatmen im Fussballverband, nachdem Murat Yakin im August 2021 die Fussball-Nati übernommen hat. Die toxische Stimmung aus Misstrauen und Kontrolle, die unter Vladimir Petkovic geherrscht hatte, war wie weggeblasen. Yakin kam, gliederte sich ein, nahm sich nicht zu wichtig und gab allen um ihn herum das Gefühl, sich innerhalb der Leitlinien frei bewegen zu können. Das Resultat: Die Nati setzte sich im Kampf um das WM-Ticket gegen Europameister Italien durch.

Am Freitag wurde der Vertrag mit Murat Yakin um zwei Jahre verlängert. Warum das eine gute Nachricht ist für den Schweizer Fussball.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Die Schweizer Nati ist zuhause – so wurde sie begrüsst

Am Marktweg in Den Haag ist nach dem Halbfinal-Ausscheiden der Niederlande Aufräumen angesagt.

Am Marktweg in Den Haag ist nach dem Halbfinal-Ausscheiden der Niederlande Aufräumen angesagt.

So bringen die Demokraten Kamala Harris als möglichen Biden-Ersatz in Stellung

Luzern holt Knezevic zurück +++ Fix: Basel verkauft Veiga an Chelsea

Präsidenten-Suite für 12'000 Franken pro Nacht? Taylor Swift soll in Luzern sein

Schweizweit über 18'800 Blitzentladungen registriert ++ Blitz schlägt in Zürcher HB ein

Er dachte, die Tour de France sei nur für Weisse – nun schreibt Biniam Girmay Geschichte

Binian Girmay ist im Radsport der Mann der Stunde. Der Eritreer steht an der Tour de France bei drei Etappensiegen und macht mit seinen Erfolgen nicht nur sein Land, sondern seinen ganzen Kontinenten stolz.

Die grosse Überraschung der diesjährigen Ausgabe der Tour de France heisst Biniam Girmay. Der Eritreer holte am 1. Juli zwischen Piacenza und Turin den ersten Etappensieg am prestigeträchtigsten Rennen überhaupt. «Als ich begonnen habe, Rad zu fahren, hätte ich mir niemals erträumt, an der Tour de France zu starten. Und nun habe ich bei meinem zweiten Tour-Start eine Etappe gewonnen. Unglaublich», sagte er nach dem Erfolg.