Kevin De Bruyne und Manchester City müssen plötzlich wieder zittern. Bild: keystone

ManCity patzt im Titelrennen bei West Ham +++ Inter verhindert Milans Meisterparty

Premier League

West Ham – ManCity 2:2

Manchester City hat die Vorentscheidung im Titelkampf mit dem FC Liverpool verpasst und bei West Ham United nur 2:2-unentschieden gespielt. Die «Hammers» gingen im ersten Durchgang durch einen Doppelpack von Jarrod Bowen mit 2:0 in Führung.

Nach dem Seitenwechsel drehte das Team von Pep Guardiola aber auf: Jack Grealish und ein Eigentor von Vladimir Coufal brachten die «Citizens» wieder auf die Erfolgsstrasse. Beinahe hätte es auch noch zum Sieg gereicht, doch Riyad Mahrez vergab in der 87. Minute per Penalty den möglichen Vollerfolg.

West Ham United - Manchester City 2:2 (2:0)

Tore: 24. Bowen 1:0. 45. Bowen 2:0. 49. Grealish 2:1. 69. Coufal (Eigentor) 2:2.

Bemerkungen: 86. Torhüter Fabianski (West Ham United) hält Foulpenalty von Mahrez 2:3.

Bowen bringt West Ham mit 1:0 in Front. Video: streamja

Bowen doppelt kurz vor der Pause zum 2:0 nach. Video: streamja

Grealish verkürzt kurz nach der Pause auf 1:2 aus City-Sicht. Video: streamja

West Hams Coufal trifft zum 2:2 ins eigene Tor. Video: streamja

Der verschossene Penalty von Mahrez. Video: streamja

Tottenham – Burnley 1:0

Tottenham Hotspur darf weiter auf einen Platz in der Champions League hoffen. Das Team von Trainer Antonio Conte setzte sich gegen Abstiegskandidat Burnley mit 1:0 und liegt zwei Runden vor Schluss nun mit zwei Punkten Vorsprung auf Arsenal auf Tabellenrang 4. Die «Gunners» haben allerdings noch ein Spiel weniger auf Konto, sie treffen am Montagabend auf Newcastle.

Mann des Spiels für die «Spurs» war Harry Kane, der kurz vor der Pause einen Handspenalty souverän zum 1:0 verwandelte. Für den Captain der englischen Nationalmannschaft war es im 36. Spiel der 16. Treffer.

Tottenham Hotspur - Burnley 1:0 (1:0)

Tor: 45. Kane (Handspenalty) 1:0.

Harry Kane bringt Tottenham per Penalty mit 1:0 in Front. Video: streamja

Die Tabelle:

Serie A

Milan – Atalanta 2:0

Die AC Milan gewinnt zuhause gegen Atalanta Bergamo mit 2:0 und steht damit kurz vor dem 19. Meistertitel der Vereinsgeschichte. Nach einer zähen ersten Halbzeit erlöste Rafael Leao die Mailänder Fans mit dem 1:0. Nach einem langen Pass setzte er sich gut im Zweikampf durch und schloss durch die Beine des gegnerischen Torhüters ab.

Das 2:0 war dann ein absolutes Traumtor: Thoe Hernandez startete am Mittelkreis einen Alleingang, der ihn schlussendlich bis in den gegnerischen Straufraum führte. Dort traf er gekonnt ins lange Eck. Danach liess Milan nichts mehr anbrennen und brachte den Sieg über die Zeit. Damit stehen die «Rossoneri» mit 83 Punkten weiter an der Spitze der Tabelle, Stadtrivale Inter hat vor der letzten Runde zwei Punkte Rückstand.

Milan - Atalanta Bergamo 2:0 (0:0)

Tore: 56. Leão 1:0. 75. Hernandez 2:0.

Bemerkungen: Atalanta Bergamo mit Freuler.

Das 1:0 für Milan durch Rafael Leao. Video: streamja

Theo Hernandez mit dem 2:0 für Milan. Video: streamja

Cagliari – Inter 1:3

Inter Mailand erfüllt am Sonntagabend bei Cagliari die Pflicht und verhindert mit einem 3:1-Sieg, dass der Erzrivale vorzeitig den Gewinn des «Scudetto» feiern kann. Matteo Darmian brachte die «Nerazzuri» in der 25. Minute auf Kurs, Lautaro Martinez legte kurz nach der Pause nach. Nach dem 1:2-Anschlusstreffer durch Charalampos Lykogiannis kam Inter kurzfristig wieder ins Zittern, Martinez machte mit seinem zweiten Treffer des Abends kurz vor Schluss aber alles klar.

Am letzten Spieltag ist Inter nun auf einen Ausrutscher von Milan bei Sassuolo angewiesen. Gleichtzeitig muss das Team von Trainer Simone Inzaghi zuhause gegen Sampdoria Genua zwingend gewinnen.

Cagliari - Inter Mailand 1:3 (0:1)

Tore: 25. Darmian 0:1. 51. Martinez 0:2. 54. Lykogiannis 1:2. 84. Martinez 1:3.

Darmian schiesst Inter mit 1:0 in Front. Video: streamja

Das 2:0 für Inter durch Lautaro Martinez. Video: streamja

Martinez trifft kurz vor Schluss zum 3:1 für Inter. Video: streamja

Weitere Telegramme:

Bologna - Sassuolo 1:3 (0:1)

Tore: 35. Scamacca 0:1. 75. Berardi 0:2. 80. Scamacca 0:3. 92. Orsolini (Handspenalty) 1:3.

Bemerkungen: Bologna bis 65. mit Aebischer.

Napoli - Genoa 3:0 (1:0)

Tore: 32. Osimhen 1:0. 64. Di Lorenzo (Nachschuss nach Foulpenalty-Wiederholung von Insigne) 2:0. 81. Lobotka 3:0.

Bemerkungen: Genoa bis 56. mit Hefti.

Die Tabelle:

LaLiga

Cadiz - Real Madrid 1:1 (1:1)

Tore: 5. Diaz 0:1. 37. Sobrino 1:1.

Bemerkungen: 61. Torhüter Lunin (Real Madrid) hält Foulpenalty von Negredo.

Atlético Madrid - Sevilla 1:1 (1:0)

Tore: 30. Gimenez 1:0. 85. En Nesyri 1:1. (pre/sda)

Die Tabelle: