Sie alle sagten dem Nationalteam ab: Trent Alexander-Arnold, Phil Foden und Bukayo Saka (v. l.). Bild: imago / watson

9 Stars sagten England ab – Captain Harry Kane zetert: «Es ist eine Schande»

In der prekären Phase des englischen Nationalteams reisten viele Stars nicht an. Captain Harry Kane gefällt dies gar nicht – und das äusserte er vor den entscheidenden Spielen in der Nations League deutlich.

Für England steht viel auf dem Spiel. Natürlich ist es nur die Nations League und dann noch die Liga B, doch England droht den direkten Aufstieg auf die höchste Stufe des UEFA-Wettbewerbs zu verpassen. Vielmehr geht es aber um das Selbstverständnis der «Three Lions», für das es ein herber Schlag wäre, eine Gruppe mit Griechenland, Irland und Finnland nicht als Erster abzuschliessen.

Genau das würde aber passieren, wenn England am heutigen Donnerstagabend (20.45 Uhr) den Rasen im Olympiastadion von Athen nicht als Sieger verlässt. Dann wäre Griechenland, das im Oktober sensationell im Wembley gewann, nicht mehr einzuholen – und müsste wohl in die Aufstiegsrelegation. Bei Niederlagen in Griechenland und gegen Irland droht gar noch die Abstiegsbarrage.

Zwei Spiele sind noch zu spielen, bei Punktgleichheit entscheidet zuerst die Direktbegegnung. bild: screenshot uefa.com

Und in dieser prekären Situation muss Interimstrainer Lee Carsley, der im Januar von Thomas Tuchel abgelöst wird, gleich auf neun Spieler verzichten. Liverpools Trent Alexander-Arnold, Phil Foden und Jack Grealish von Manchester City, das Chelsea-Duo Cole Palmer und Levi Colwill sowie das Arsenal-Duo aus Bukayo Saka und Declan Rice sowie Southampton-Goalie Aaron Ramsdale haben fürs Nationalteam abgesagt. Der nachnominierte Jarrad Branthwaite von Everton reiste ebenfalls nicht an.

«Ich glaube, dass manche das ausgenutzt haben. Das gefällt mir nicht.» Harry Kane

Bei Grealish kam die Nomination ohnehin überraschend, da er seit Mitte Oktober verletzungsbedingt kein Spiel mehr absolviert hatte. Saka, Rice und Alexander-Arnold wurden am Wochenende angeschlagen ausgewechselt. Bei Foden, Palmer, Colwill und Ramsdale, die am Wochenende alle über 90 Minuten auf dem Platz standen, werden ebenso kleinere Verletzungen als Grund angegeben wie beim Nachrücker Branthwaite.

Captain Harry Kane traut dem Braten aber nicht so ganz. «Es ist eine Schande», sagte der 31-Jährige in einem Interview mit ITV auf die Absagen angesprochen, «der November ist immer eine schwierige Phase und ich glaube, dass manche die Situation ausgenutzt haben. Das gefällt mir nicht.» Damit deutete der Bayern-Stürmer an, dass einige Spieler in seinen Augen möglicherweise eine Verletzung vorgeschoben haben, um in der anstrengenden Phase der Saison eine kleine Pause zu erhalten. Für ihn sei dies keine Option, so Kane, der klarstellte: «England kommt vor dem Klub. Es ist das wichtigste für einen Fussballer.»

Indirekt forderte Kane gar Konsequenzen. Als er nach der wichtigsten Errungenschaft von Ex-Nationaltrainer Gareth Southgate gefragt wurde, sagte Kane: «Er hat die Freude zurückgebracht, für England zu spielen.» Auch Southgate habe Wert daraufgelegt, dass die Spieler England an erste Stelle setzen. «Und er hat sich nicht vor harten Entscheidungen gescheut, wenn sich bei einigen Spieler der Fokus verändert hat», so Kane.

Interimstrainer Carsley äusserte sich hingegen beschwichtigend. «Es ist Harrys Meinung», erklärte der Ire und betonte, dass es im November schon immer Absagen wegen Müdigkeit oder kleineren Verletzungen gegeben habe. «Der Fokus liegt auf den Spielern, die hier sind. Für sie ist es eine Chance und sie sind hoch motiviert und extrem stolz, zum Kader zu gehören», so der 50-Jährige. Die Absagen nehme er nicht persönlich, erklärte er ausserdem.

England-Interimstrainer Lee Carsley. Bild: keystone

Carsley wehrte die vielen Nachfragen zu den Kommentaren seines Captains ab und stellte stets die Spieler, die nun hier sind, in den Vordergrund. Mit Taylor Harwood-Bellis, Morgan Rogers, Tino Livramento, James Trafford sowie Jarell Quansah sind gleich fünf Akteure ohne A-Länderspiel darunter. Sie werden in der prekären Situation der «Three Lions» nun gebraucht.