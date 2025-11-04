freundlich
FC Zürich: Fans sammeln Unterschriften gegen Milos Malenovic

Milos Malenovic, FCZ Sportchef, im Fussball Meisterschaftsspiel der Super League zwischen Winterthur, FCW, und Zuerich, FCZ, im Stadion Schuetzenwiese, am Donnerstag, 6. Februar 2025 in Winterthur. (K ...
Die Wut auf Milos Malenovic steigt.Bild: keystone

FCZ-Fans fordern Entlassung von Malenovic – und sammelten schon über 2500 Unterschriften

Der FC Zürich steckt in einer grossen sportlichen Krise. Der Hauptschuldige dafür ist in den Augen vieler Fans Sportchef Milos Malenovic. Ein Anhänger hat nun eine Petition gegen den 40-Jährigen gestartet – diese geht gerade durch die Decke.
04.11.2025, 17:3404.11.2025, 17:34

Der Frust bei den Fans des FC Zürich wird immer grösser. Besonders Sportchef Milos Malenovic ist vielen ein Dorn im Auge. Nun hat ein Anhänger eine Online-Petition gestartet, welche die Entlassung des 40-Jährigen fordert. Nach weniger als 24 Stunden sind bereits über 2500 Unterschriften zusammengekommen.

Der Initiant der Kampagne richtet sich direkt an Präsident Ancillo Canepa und kritisiert Malenovic in der Beschreibung der Petition scharf: «Unser Sportchef hat wiederholt bewiesen, dass er keine klare sportliche Linie, kein langfristiges Konzept und vor allem kein Gespür für Qualität im Kaderaufbau besitzt. Seine Transferpolitik ist planlos und inkonsequent.» Der unbekannte Fan verlangt von der Vereinsführung einen «Neuanfang im sportlichen Bereich» sowie einen «neuen Sportchef mit Kompetenz, Weitblick und echter FCZ-DNA».

Die Fans der Suedkurve zeigen ein Transparent mit der Aufschrift &quot;Goend go dusche - s&#039;Problem isch noed nur ufem Platz&quot;, nach der Niederlage im Fussball Meisterschaftsspiel der Swiss Su ...
Die Message der Südkurve ist klar.Bild: keystone

Schon am Samstagabend nach der 1:2-Niederlage gegen Lausanne-Sport im Letzigrund hatten viele Fans ihren Unmut geäussert. Die Südkurve präsentierte nach der Partie ein Spruchband, auf welchem stand: «Geht duschen – das Problem ist nicht nur auf dem Platz!» Auch dort war wohl Sportchef Milos Malenovic gemeint. Während Präsident Canepa ein Interview gab und den Sportchef verteidigte, hallten «Milos raus!»-Rufe durch das Stadion.

«Der Sportchef ist kein Thema, er hat die Tore nicht zugelassen. Und die Mannschaft, die er zusammengestellt hat, hat Potenzial. Es gibt einfach Phasen, in denen es nicht funktioniert», erklärte Canepa und stellte zum wiederholten Mal klar, dass sich der ehemalige Spielerberater keine Sorgen um seinen Job machen muss. Obwohl der Sohn serbischer Einwanderer in über zwei Jahren Tätigkeit beim 13-fachen Schweizer Meister eine eher dürftige Bilanz aufweist.

Ob die nun gestartete Petition Canepas Meinung ändern kann, steht noch in den Sternen. Aber es ist ein klares Zeichen der FCZ-Fans gegen Malenovic. (riz)

Die Vereine aus Zürich stecken in einer grossen Krise

Menü 1: Züri Gschnätzlets
Holz-Muni Max zügelt nach Uri – wie er transportiert wird und was aus ihm wird
3. November 2002: Das Schweizer Fernsehen hat eine der besten Ideen in seiner Geschichte. Es nimmt Thuns Trainer Hanspeter Latour während der NLA-Partie gegen Servette auf – und macht ihn so auf einen Schlag zur Kultfigur.
Servette Genf ist zu Gast beim FC Thun. Hier ein 17-facher Schweizer Meister, da der Aufsteiger aus dem Berner Oberland. Und mittendrin: Fernseh-Reporterin Regula Späni.
Zur Story