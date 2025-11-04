recht sonnig
Schweiz in WM-Quali – selbst mit nur Siegen, ist sie nicht sicher dabei

Alayah Pilgrim of Switzerland, left, celebrates with Noelle Maritz and Nadine Riesen after scoring her team&#039;s opening goal during the women&#039;s international friendly soccer match between Swit ...
Will die Nati wieder an der WM dabei sein, sind in der Qualifikation einige Hürden zu nehmen.Bild: keystone

Die Nati kennt ihre WM-Quali-Gegner – selbst mit nur Siegen ist sie nicht sicher dabei

04.11.2025, 13:3204.11.2025, 13:45
Niklas Helbling
Niklas Helbling

Die Schweizer Nati trifft in der Qualifikation zur WM 2027 auf Nordirland, die Türkei und Malta. Dies ergab die Auslosung in Nyon am Tag nach der Trennung von Trainerin Pia Sundhage. Der Nachfolgerin oder dem Nachfolger steht ein langer Weg an die Weltmeisterschaft in Brasilien bevor.

Als Team aus Topf 1 der Liga B gelten die Schweizer Fussballerinnen in ihrer Gruppe als Favoritinnen. Keine der Gruppengegnerinnen war an der EM im vergangenen Sommer in der Schweiz dabei. Um Chancen auf eine WM-Teilnahme zu haben, reicht ein Platz unter den Top 3, da sowohl die Erstplatzierten als auch die Zweit- und Drittplatzierten für die auf die Gruppenphase folgenden Playoffs qualifiziert sind. Direkt können sich die Nationen in der Liga B aber nicht für die WM qualifizieren.

Vom Sommermärchen zur kalten Trennung – dieses Ende hat Pia Sundhage nicht verdient
Die weiteren GruppenDer ModusWie wird denn diese Gesamtrangliste erstellt?Was heisst das nun für die Schweiz?

Die weiteren Gruppen

Liga A

Die Auslosung von Liga A ist noch nicht beendet.

Gruppe 1

  1. Schweden 🇸🇪
  2. Italien 🇮🇹
  3. Dänemark 🇩🇰
  4. Serbien 🇷🇸

Gruppe 2

  1. Frankreich 🇫🇷
  2. Niederlande 🇳🇱
  3. Polen 🇵🇱
  4. Irland 🇮🇪

Gruppe 3

  1. Spanien 🇪🇸
  2. England 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿
  3. Island 🇮🇸
  4. Ukraine 🇺🇦

Gruppe 4

  1. Deutschland 🇩🇪
  2. Norwegen 🇳🇴
  3. Österreich 🇦🇹
  4. Slowenien 🇸🇮

Liga B

Gruppe 1

  1. Wales 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿
  2. Tschechien 🇨🇿
  3. Albanien 🇦🇱
  4. Montenegro 🇲🇪

Gruppe 2

  1. Schweiz 🇨🇭
  2. Nordirland 🇬🇧
  3. Türkei 🇹🇷
  4. Malta 🇲🇹

Gruppe 3

  1. Portugal 🇵🇹
  2. Finnland 🇫🇮
  3. Slowakei 🇸🇰
  4. Lettland 🇱🇻

Gruppe 4

  1. Belgien 🇧🇪
  2. Schottland 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿
  3. Israel 🇮🇱
  4. Luxemburg 🇱🇺

Liga C

Gruppe 1

  1. Bosnien und Herzegowina 🇧🇦
  2. Estland 🇪🇪
  3. Litauen 🇱🇹
  4. Liechtenstein 🇱🇮

Gruppe 2

  1. Kroatien 🇭🇷
  2. Kosovo 🇽🇰
  3. Bulgarien 🇧🇬
  4. Gibraltar 🇬🇮

Gruppe 3

  1. Ungarn 🇭🇺
  2. Aserbaidschan 🇦🇿
  3. Nordmazedonien 🇲🇰
  4. Andorra 🇦🇩

Gruppe 4

  1. Griechenland 🇬🇷
  2. Färöer 🇫🇴
  3. Georgien 🇬🇪

Gruppe 5

  1. Rumänien 🇷🇴
  2. Zypern 🇨🇾
  3. Moldawien 🇲🇩

Gruppe 6

  1. Belarus 🇧🇾
  2. Kasachstan 🇰🇿
  3. Armenien 🇦🇲

Der Modus

Der Modus für die europäische WM-Qualifikation ist ziemlich kompliziert. So werden die elf Plätze vergeben:

  • Die 4 Gruppensieger der Liga A
  • Die 7 bestklassierten Gewinner der Playoffs

Die Playoffs sind in zwei Runden aufgeteilt. In einer ersten Runde gibt es zwei Pfade, die Duelle werden ausgelost:

  1. Die vier Zweitplatzierten und vier Drittplatzierten der Liga A treffen als Gesetzte auf die sechs Gruppensieger und zwei besten Gruppenzweiten der Liga C
  2. Die vier Viertplatzierten der Liga A und vier Gruppensieger der Liga B treffen als Gesetzte auf die vier Zweitplatzierten und vier Drittplatzierten der Liga B

Die Sieger der insgesamt 16 Duelle qualifizieren sich für die zweite Runde der Playoffs. Hier sind jene aus dem ersten Pfad gesetzt und geniessen im Rückspiel Heimrecht. Die Duelle werden wieder ausgelost. Am Ende kommt auch die Gesamtrangliste der Gruppenphase, in welcher alle Teams aus allen Ligen geführt sind, zum Zug.

  • Die 7 bestklassierten Playoff-Gewinner sind für die WM qualifiziert
  • Der schlechteste Playoff-Gewinner im Gesamtklassement ist nicht qualifiziert
Rachel Rinast: «Für mich war klar: Egal, wie gut ich es mache – ich kriege auf den Sack»

Wie wird denn diese Gesamtrangliste erstellt?

In der Gesamtrangliste der Ligaphase sind alle 53 Teams aus allen drei Ligen geführt. Es wird aber erst innerhalb der Liga klassiert und dann werden die Tabellen aneinandergehängt. Also die schlechtesten Teams der Liga A stehen noch vor den besten der Liga B. Nach diesen Kriterien wird die Tabelle geführt:

  1. Platz innerhalb der Gruppe (Gruppensieger vor allen Zweiten, etc.)
  2. Anzahl Punkte
  3. Tordifferenz
  4. Anzahl erzielter Tore
  5. Anzahl erzielter Auswärtstore
  6. Anzahl Siege
  7. Anzahl Auswärtssiege
  8. Fairnessranking
  9. Position in der Gesamtrangliste der Nations League 2025

Was heisst das nun für die Schweiz?

Die Schweiz ist lediglich in Liga B, weil sie in der Nations League Gruppenletzte wurde und aus Liga A abstieg. Das heisst, dass sie sich in der Gruppenphase der Qualifikation nicht direkt ein WM-Ticket sichern kann. Holt sich die Nati den Gruppensieg, hat sie aber einen entscheidenden Vorteil, da sie in der ersten Playoff-Phase gesetzt wäre. Als Zweite oder Dritte würde die Nati auf ein stärkeres Team treffen. Als Vierte wäre eine WM-Teilnahme nicht mehr möglich.

In der zweiten Playoff-Phase wäre die Schweiz in jedem Fall ungesetzt und würde aller Wahrscheinlichkeit nach auf eine Nation aus Liga A treffen. Abgesehen von den vier direkt für die WM qualifizierten Gruppensiegern wären also alle Länder möglich. So könnte die Schweiz auch auf eine absolute Topnation wie England, Spanien oder Deutschland treffen.

epa12246132 Switzerland&#039;s Iman Beney (L) in action against Spain&#039;s Vicky Lopez (R) during the UEFA Women&#039;s EURO 2025 quaterfinal soccer match between Spain and Switzerland in Bern, Swit ...
In den Playoffs wäre gar ein Wiedersehen mit EM-Viertelfinalgegner Spanien möglich.Bild: keystone

Und selbst wenn die Nati auch die zweite Playoff-Phase übersteht, müsste sie hoffen, dass die anderen sieben Sieger in der Gesamtrangliste der Gruppenphase nicht vor ihr klassiert sind. Stammen diese alle aus Liga A, wäre die Nati trotz Erfolgs dennoch nicht qualifiziert. Im schlimmsten Fall könnte die Schweiz alle ihre Spiele gewinnen und am Ende doch leer ausgehen.

Die Rekordspielerinnen der Schweizer Nationalmannschaft
1 / 21
Die Rekordspielerinnen der Schweizer Nationalmannschaft

1972 trug die Schweizer Fussball-Nationalmannschaft der Frauen gegen Frankreich ihr erstes Spiel aus. Diese Akteurinnen liefen 70 Mal oder öfter für die Schweiz auf. [Stand: 28. Juli 2025]
quelle: keystone / salvatore di nolfi
