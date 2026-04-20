Franjo von Allmen hat bei den Olympischen Winterspielen abgeräumt. Bild: keystone

Von Allmen und Lehmann von Forbes als einflussreichste U30-Sportler ausgezeichnet

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Wem Ehre gebührt, der landet irgendwann im Leben mal auf einer Liste von Forbes. Das US-Wirtschaftsmagazin kürt regelmässig die einflussreichsten jungen Menschen der Welt – «30 under 30» nennt sich das, also 30 Menschen mit viel Einfluss, die 29 Jahre alt oder jünger sind. Kürzlich brachte Forbes nun eine neue Version dieser Liste raus – mit den wichtigsten jungen Europäern. Und in der Kategorie Sport und Games ist auch die Schweiz zwei Mal vertreten.

Franjo von Allmen erhält von Forbes das Prädikat «Aufsteiger der Olympischen Winterspiele». Der 23-Jährige gewann bei den Spielen Mailand-Cortina gleich drei Goldmedaillen (Abfahrt, Super-G und Team-Kombination mit Tanguy Nef) und krönte sich so zum erfolgreichsten Schweizer Olympioniken bei einer einzelnen Ausgabe der Spiele. Ein Jahr zuvor gewann von Allmen bereits WM-Gold in der Abfahrt.

Forbes hebt zudem hervor, dass der Berner nach dem unerwarteten Tod seines Vaters, als Franjo 17 Jahre alt war, «signifikante finanzielle Hürden überspringen musste», um seine Karriere fortzusetzen. Von Allmen tat dies unter anderem mit Crowdfunding.

Auch Alisha Lehmann dabei

Die zweite Schweizer Vertretung neben Franjo von Allmen ist Alisha Lehmann. Die Schweizer Nationalspielerin (66 Länderspiele) wird dabei vor allem für ihren Einfluss neben dem Rasen gepriesen. «Neben dem Rasen ist Lehmann eine der einflussreichsten Sportlerinnen der Welt, mit über 27 Millionen Followern auf Instagram und TikTok», schreibt Forbes.

Lehmann habe ihren Erfolg auf und neben dem Fussballplatz in Markenpartnerschaften mit Adidas, EA Sports oder Prime umgewandelt. (abu)