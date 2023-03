Normalerweise gibt er im Bayern-Mittelfeld den Ton an, nun überraschte Joshua Kimmich mit einer Rolle im «Tatort». Bild: keystone

Überraschungs-Auftritt im «Tatort»: Bayern-Star Kimmich sorgt für Lacher

Am Sonntag kam es im «Tatort» zu einem ungewöhnlichen Anblick. Nationalspieler Joshua Kimmich spielte dort einen Fitnesstrainer. Das sagt er dazu.

Er trägt Schnurrbart und ein rot-schwarz geflecktes Sportshirt: Fitnesstrainer Kenny. Eine kleine Rolle im München-«Tatort», die für grosse Aufmerksamkeit sorgt. Denn der junge Mann wird von keinem Geringeren als Joshua Kimmich gespielt. Seines Zeichens deutscher Nationalspieler und Mittelfeldmotor beim FC Bayern München. Richtig gehört: Ein Fussballprofi wird zum «Tatort»-Star.

Kimmich absolvierte für sein Sprungbrett zur Krimikarriere insgesamt nur einen Drehtag. Gedreht wurde der Film vom 20. April bis 20. Mai 2022. «Wir haben uns extrem über das generelle Interesse von Joshua Kimmich an den 'Tatort'-Produktionen gefreut und waren froh, ihm eine kleine, aber feine Rolle anbieten zu können», sagte BR-«Tatort»-Redakteur Cornelius Conrad bereits vorab der Deutschen Presse-Agentur.

Doch Kimmichs Rolle in dem Film war anfangs gar nicht so gross angelegt, wie sie nun letztendlich rüberkommt. Vor allem der von Ferdinand Hofer gespielte Assistent Kalli entpuppt sich im Verlauf des Krimis als grosser Fan der von Kimmich verkörperten Figur des Kenny. Das stand so nicht von Anfang an im Drehbuch.

Video: twitter

Das habe sich erst nach der Zusage des Fussballstars entwickelt. «Nachdem er dann zugesagt hatte, ist uns die Idee gekommen, dass Kalli ein Fan von Kenny werden könnte und der ihn inspiriert, sich mehr für seine körperliche Fitness zu interessieren. Dazu wurde das Drehbuch dann extra nachträglich noch angepasst», verriet Ferdinand Hofer der Nachrichtenagentur spot on news.

Auch Joshua Kimmich selbst äussert sich zu seinem «Tatort»-Einsatz, sagt in der ARD: «Ich schaue mit meiner Frau zusammen oft am Sonntag den ‹Tatort›, wenn es die Zeit zulässt. Sie hat mich zum ‹Tatort›-Gucker gemacht und das gehört jetzt bei uns dazu: Wenn die Kinder im Bett sind, ist Sonntagabend ‹Tatort›-Abend.» Kimmich ist mit Lina Meyer verheiratet, gemeinsam haben sie drei Kinder, die zwischen Juni 2019 und April 2022 auf die Welt gekommen sind.

Über das «Tatort»-Team aus München sagt Kimmich: «Am Münchner ‹Tatort› mag ich die Kommissare und Kalli. Die passen in der Kombination gut zusammen. Zudem ist es irgendwie nett, wenn man Stellen erkennt, wo etwas spielt und sich denkt, ‹da war ich auch schon!›»

Seinen eigenen Drehtag hat der 28-Jährige offenbar genossen. «Es war sehr interessant, am Set zu sein und das unmittelbar mitzuerleben – die Abläufe, das Geschehen und die Arbeit. Dann noch selbst eine kleine Rolle zu spielen, das hat richtig Spass gemacht. Kalli, mit dem die Szene ist, und ich haben uns sehr gut ergänzt.» (nih/t-online)