Devils gewinnen Spitzenkampf – Niederreiter trifft schon wieder – Josi skort doppelt

Tampa Bay – Winnipeg 2:3

Nino Niederreiter, 1 Tor, 1 Schuss, 5 Checks, 17:14 TOI

Nino Niederreiter feierte mit den Winnipeg Jets einen wichtigen 3:2-Auswärtssieg gegen die Tampa Bay Lightning. In der 22. Minute reagierte der 30-jährige Schweizer am schnellsten auf einen Abpraller beim Goalie und schoss das zwischenzeitliche 2:1. Es war sein dritter Treffer in den letzten vier Spielen.

Anaheim – Nashville 4:5 n. V.

Roman Josi, 2 Assists, 1 Check, 2 Blocks, 23:54 TOI

Die Nashville Predators feiern einen wichtigen Sieg im Kampf um die Playoff-Plätze. Beim 5:4-Erfolg nach Verlängerung in Anaheim steuerte Roman Josi zwei Assists bei. Der Rückstand auf die Colorado Avalanche auf dem aktuell letzten für die Playoffs berechtigenden Platz beträgt 18 Spiele vor Ende der regulären Saison damit noch fünf Punkte.

Die Highlights der Partie. Video: YouTube/NHL

New Jersey – Carolina 3:0

Nico Hischier, 1 Schuss, 1 Block, 19:27 TOI

Timo Meier, 4 Schüsse, 1 Check, 16:17 TOI

Jonas Siegenthaler, 1 Schuss, 3 Checks, 3 Blocks, 21:18 TOI



Die New Jersey Devils gewinnen den Spitzenkampf der Metropolitan-Division gegen die Carolina Hurricanes 3:0. Mit einem Tor und zwei Assists war der 21-jährige Amerikaner Jack Hughes der Mann des Abends. Ausserdem gelang Goalie Vitek Vanecek, der anstelle des Schweizers Akira Schmid zum Einsatz gekommen war, ein Shutout – er zeigte 32 Paraden. Das Schweizer Devils-Trio mit Captain Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler blieb ohne Skorerpunkte.

Dank des dritten Siegs in Folge schliesst New Jersey in der Tabelle nach Punkten zu Carolina auf. Die Hurricanes bleiben vorne, weil sie ein Spiel weniger ausgetragen haben.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

Detroit – Boston 5:3

Pius Suter, 1 Assist, 1 Schuss, 19:01 TOI

Pius Suter liess sich nach sechs Partien ohne Skorerpunkt beim 5:3-Erfolg seiner Detroit Red Wings gegen die Boston Bruins einen Assist gutschreiben. Für Detroit war es der zweite Sieg in den letzten drei Spielen nach zuvor sechs Niederlagen in Folge. So kam der Erfolg gegen das nach Punkten mit Abstand beste Team der NHL eher überraschend.

Die Highlights der Partie. Video: YouTube/NHL

Arizona – Minnesota 5:4 n. V.

Janis Moser, 2 Schüsse, 2 Blocks, 22:48 TOI

Einen etwas überraschenden Erfolg feierte auch Janis Moser mit den Arizona Coyotes. Das Team aus der Wüste gewann nach Verlängerung gegen die Minnesota Wild 5:4. Moser konnte dabei keinen Skorerpunkt beisteuern, bekam mit knapp 23 Minuten aber die zweitlängste Eiszeit der Coyotes-Verteidiger.

