Hier ist er wieder glücklich: Der Weihnachtsmann wird von den Rangers-Fans gefeiert. Bild: www.imago-images.de

Eine Weihnachts-Geschichte im Glasgow-Style

Die Rivalität zwischen den Glasgow Rangers und Celtic ist eine ganz besondere. Nun hat sie eine neue Episode – mit dem Weihnachtsmann in der Hauptrolle.

Mehr «Sport»

Es war keine einfache Woche für den Weihnachtsmann. Während seines Besuchs in Schottland wurde der ältere Herr am Samstag von den knapp 60'000 Zuschauerinnen und Zuschauern im Celtic Park ausgebuht. Dies nahm den Mann aus Lappland sichtlich mit.

Mit hängendem Gesicht verliess er den Platz, wobei ihn auch nicht trösten konnte, dass die schlechte Stimmung der Fans wohl auch dem 0:2 Rückstand gegen die Hearts of Midlothian geschuldet war.

Der Weihnachtsmann war eine Woche vor dem grossen Fest also so gar nicht in weihnachtlicher Stimmung und überlegte gar, seinen Job aufzugeben. Noch im Stadion nahm er sich die Perücke ab – Kinder aus aller Welt fürchteten schon die grosse Katastrophe.

Wenige Tage später tauchte Santa Claus dann aber beim Stadtrivalen von Celtic Glasgow auf – und brachte den Rangers gleich noch ein frühzeitiges Geschenk mit. Nämlich die Trophäe des Ligapokals, den die Rangers am vergangenen Sonntag gewonnen haben. Dabei wurde der Weihnachtsmann von den fast 50'000 Fans lautstark gefeiert.

So fand er auch die Freude an seiner wichtigen Aufgabe wieder. Immer wieder streckte er die Trophäe in die Luft und tänzelte euphorisiert über den Rasen. Mit den Fans konnte er dann auch noch den 2:0-Erfolg gegen St.Johnstone feiern.

Damit konnten die Glasgow Rangers auch dem Stadtrivalen eins auswischen. Und so ist die Rivalität zwischen den Rangers und Celtic um eine skurrile Geschichte reicher. Für den Weihnachtsmann nahm diese glücklicherweise ein Happy End – so müssen auch wir uns nicht sorgen, über die Festtage leer auszugehen. (nih)