Inter und ManUnited im Viertelfinal – Schachtar ist Basels potenzieller Gegner

Rund fünf Monate lang mussten sich die Anhänger auf Europacup-Nächte gedulden. Nun ist der Spitzenfussball zurück – mit ersten Achtelfinal-Entscheidungen in der Europa League.

Inter Mailand – Getafe 2:0

Getafe hatte sich zu Beginn der Corona-Pandemie im März geweigert, zum Hinspiel in die Lombardei zu reisen. Kurz danach kam der Fussballbetrieb ganz zum Erliegen. Und so wurde diese Achtelfinal-Begegnung in einer einzigen Partie entschieden.

Torjäger Romelu Lukaku brachte Inter nach rund einer halben Stunde in Führung. Den Spaniern bot sich eine Viertelstunde vor dem Ende die grosse Chance auf den Ausgleich, doch Jorge Molina setzte einen Handspenalty neben das Tor. Für die Entscheidung in der Arena auf Schalke sorgte wenige Minuten darauf der Däne Christian Eriksen.

Inter Mailand - Getafe 2:0 (1:0)

Gelsenkirchen. - SR Taylor (ENG). - Tore: 33. Lukaku 1:0. 83. Eriksen 2:0.

Manchester United – LASK 2:1

(Gesamtskore 7:1)

Über das Weiterkommen von Manchester United bestand nach dem 5:0-Auswärtssieg im Hinspiel nicht der geringste Zweifel. Die Linzer wehrten sich im Rückspiel tapfer und verloren nur knapp mit 1:2. Anthony Martial erzielte in der 88. Minute den Siegtreffer für die «Red Devils».

Manchester United - LASK Linz 2:1 (0:0)

SR Sidiropoulos (GRE). - Tore: 55. Wiesinger 0:1. 57. Lingard 1:1. 88. Martial 2:1.

Schachtar Donezk – VfL Wolfsburg 3:0

(Gesamtskore 5:1)

Der VfL Wolfsburg ist in den Achtelfinals aus der Europa League ausgeschieden. Nach der 1:2-Niederlage gegen Schachtar Donezk im Hinspiel verlor der Bundesligist das Rückspiel in Kiew 0:3. Alle Tore fielen kurz vor dem Ende, als Wolfsburg alles nach vorne warf, um doch noch zu reüssieren. Die drei Schweizer Nationalspieler Wolfsburgs konnten ihrem Team nicht helfen: Renato Steffen fehlte gesperrt, Admir Mehmedi wegen einer Verletzung und Kevin Mbabu, weil er positiv auf das Coronavirus getestet worden war.

Wenn sich der FC Basel morgen gegen Eintracht Frankfurt durchsetzt, trifft er auf die Ukrainer. Der FCB hatte das Hinspiel auswärts 3:0 gewonnen.

Schachtar Donezk - Wolfsburg 3:0 (0:0)

Kiew. - SR Kruzliak (SVK). - Tore: 89. Morães 1:0. 91. Solomon 2:0. 93. Morães 3:0. - Bemerkungen: 68. Rote Karte gegen Chotscholawa (Schachtar Donezk/Foul). 70. Gelb-Rote Karte gegen Brooks (Wolfsburg).

FC Kopenhagen – Basaksehir Istanbul 3:0

(Gesamtskore 3:1)

Auch Ex-Nationalspieler Gökhan Inler gelangte nicht zum Einsatz. Er scheiterte mit dem frischgebackenen türkischen Meister Basaksehir am FC Kopenhagen. Die Dänen treffen in den Viertelfinals auf Manchester United.

FC Kopenhagen - Basaksehir Istanbul 3:0 (1:0)

SR Orsato (ITA). - Tore: 4. Wind 1:0. 52. Wind (Handspenalty) 2:0. 62. Falk 3:0. - Bemerkungen: Basaksehir ohne Inler (Ersatz). (ram)

