Leipzig-Spieler Emil Forsberg wuchtet Atlantas Merih Demiral (oben) in die Höhe. Bild: keystone

Kein Sieger in Leipzig nach 1:1

Leipzig und Atalanta Bergamo trennen sich im Hinspiel der Viertelfinals der Europa League 1:1. Die Deutschen verpassen den Sieg in der Nachspielzeit knapp.

Die Viertelfinal-Hinspiele:

Leipzig – Atalanta 1:1

In einer vorab in der zweiten Halbzeit animierten Partie besassen beide Mannschaften Möglichkeiten auf den Sieg, nach Unvermögen vor dem Tor, je zwei Pfostentreffern und ein paar starken Interventionen der beiden Torhüter blieb es aber schliesslich in Leipzig beim Unentschieden. Luis Muriel hatte die Italiener, die bis zur 67. Minute auf die Dienste des Schweizer Internationalen Remo Freuler zählen konnten, nach einer Viertelstunde mit einem schönen Schlenzer in Führung geschossen. Der Bundesligaklub war in der zweiten Hälfte dann deutlich spielbestimmend und konnte sich für die Leistungssteigerung belohnen.

In der 58. Minute scheiterte Andre Silva erst mit einem Foulpenalty am stark reagierenden Juan Musso im Tor Atalantas, die nächste Flanke in den Strafraum lenkte aber Davide Zappacosta vor dem aufgerückten Willy Orban ins eigene Tor ab. In der Nachspielzeit offerierte sich dem kurz zuvor eingewechselten Nordi Mukiele nach einem Eckball eine exzellente Schusschance für die Deutschen, Merih Demiral, der den Elfmeter verursacht hatte, klärte aber für seinen geschlagenen Goalie auf der Linie.

Trotz des verpassten Sieges setzen die Leipziger eine eindrückliche Serie fort. Seit 11 Spielen ist die Mannschaft von Domenico Tedesco wettbewerbsübergreifend nun ungeschlagen. Das Rückspiel findet in einer Woche in Bergamo statt. (sda)

Leipzig - Atalanta Bergamo 1:1 (0:1)

SR Oliver (ENG)

Tore: 17. Muriel 0:1. 58. Zappacosta (Eigentor) 1:1

Bemerkungen: Atalanta Bergamo mit Freuler (bis 67.). 58. Andre Silva scheitert mit einem Foulpenalty an Juan Musso.

