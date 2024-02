Paul Pogba wegen Dopings für 4 Jahre gesperrt

Paul Pogba aus Juves Kader geworfen – der Aufstieg und Niedergang in 5 Akten

The Celebrations of the French Star Paul Pogba and a great goal vs Switzerland 28.06.2021 bei der Europameisterschaft

In der Schweiz dürfte zudem sein exzentrischer Jubel nach dem Treffer zum 3:1 im Achtelfinal der EM 2021 in Erinnerung bleiben. Nach seiner ausführlichen Choreografie ging die Partie nach Penaltyschiessen doch noch verloren.

Der Vertrag des französischen Mittelfeldspielers bei Juventus Turin läuft eigentlich noch bis 2026 – seit seiner Suspendierung im September verdiente er jedoch nur noch einen Bruchteil seines Gehalts. Pogba war im Sommer 2022 zum italienischen Rekordmeister zurückgekehrt, nachdem er in Manchester United während sechs Jahren nie ganz glücklich geworden war. Seine zweite Phase bei Juventus war jedoch von wenig Erfolg geprägt. Aufgrund vieler Verletzungen und seinem Ausschluss aus dem Kader während der letzten Monate kam er nur auf zwölf Einsätze und insgesamt 213 Minuten Einsatzzeit.

Paul Pogba am Höhepunkt seiner Karriere gemeinsam mit N'Golo Kanté (r.).

Paul Pogba am Höhepunkt seiner Karriere gemeinsam mit N'Golo Kanté (r.). Bild: imago sportfotodienst

Nach Bekanntwerden der positiven A- und B-Proben erklärte Pogba, Weltmeister mit Frankreich im Jahr 2018, dass er ein Ergänzungsmittel eingenommen habe, das ein Arzt ihm empfohlen hatte. Dieses sei in den USA erlaubt, in Europa jedoch nicht.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

So hast du Formel 1 noch nie gesehen – sind Drohnen die Zukunft?

Letzte Woche der Regular Season – das steht in der National League noch auf dem Spiel

Berichte: Nawalny-Anwalt in Russland verhaftet

In diesem Kanton ist die Wohnungssuche besonders schlimm – ein Selbstversuch

Russen machen jetzt Skiferien in Nordkorea – diese drei Dinge gefallen ihnen besonders gut

Wer will Fails? DU willst Fails!

Zuger Millionär will 120 Jahre alt werden – so will er das erreichen

Tennis-Star auf Heimatbesuch in der Ukraine: «Drei Mal in der Tiefgarage versteckt»

Dayana Yastremska stürmte an den Australian Open als Qualifikantin bis in die Halbfinals. Nun schilderte die ukrainische Tennisspielerin, was sie bei ihrem jüngsten Heimatbesuch erlebt hat.

Anfang Februar scheiterte Dayana Yastremska beim WTA-Turnier in Linz an Donna Vekic. Danach reiste die 23-Jährige in die Ukraine, um ihre Familie zu sehen.