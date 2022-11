Lionel Messi und Cristiano Ronaldo brüten über einem Koffer mit Schachbrett-Muster. Bild: Annie Leibovitz/Louis Vuitton

Das ist das Ergebnis der Schach-Partie zwischen Messi und Ronaldo

Louis Vuitton hat in seiner neuesten Werbung die beiden besten Fussballer des letzten Jahrzehnts an ein Schachbrett platziert. Die Positionierung der Figuren ist kein Zufall. Wer hat gewonnen?

Julien Caloz

Es ist ein Bild, das seit seiner Veröffentlichung am Samstagabend in den sozialen Netzwerken für Aufregung sorgt. Es zeigt die beiden Fussball-Legenden Lionel Messi und Cristiano Ronaldo bei einer Schachpartie gegeneinander. Es ist das erste Mal, dass der Argentinier und der Portugiese gemeinsam in einem Werbespot zu sehen sind.

Das Bild wurde von der berühmten Fotografin Annie Leibovitz aufgenommen. Natürlich wurde nichts dem Zufall überlassen – vor allem nicht die Position der Figuren auf dem Schachbrett.

Die Stellung, die von Schachfans natürlich sofort genau unter die Lupe genommen wurde. Bild: Louis Vuitton

Man kann sich gut vorstellen, dass keiner der beiden Spieler gerne von seinem Dauerrivalen in diesem Spiel des Geistes und der taktischen Intelligenz vorgeführt werden wollte. Wie kann man es also schaffen, keinen der beiden Stars zu verärgern?

Ziemlich einfach. Die Autoren der Werbekampagne haben ein Spiel nachgespielt, das unentschieden endete.

Ronaldo durfte Carlsen sein

Die Partie, bei der die Figuren gleich auf dem Brett standen wie bei Messi und CR7, wurde vor fünf Jahren zwischen Magnus Carlsen und Hikaru Nakamura ausgetragen.

Die Marke Louis Vuitton entschied sich nicht nur wegen des Endergebnisses dafür, sondern auch, weil zwei der besten Spieler ihrer Generation gegeneinander antraten: Carlsen (gespielt von Ronaldo) spielte mit den weissen Figuren, Nakamura (gespielt von Messi) mit den schwarzen.

Es scheint also, dass es im Schach wie im Fussball unmöglich ist, zwischen Messi und Ronaldo zu entscheiden. Wobei dann doch noch anzumerken ist: Magnus Carlsen gilt als bester Schachspieler der Gegenwart …