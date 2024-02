Der FCZ bleibt im Kalenderjahr 2024 noch sieglos. Bild: keystone

FCZ kassiert Klatsche in Yverdon und rutscht noch tiefer in die Krise

Yverdon – FCZ 3:0

Der Sinkflug des FC Zürich setzt sich in Yverdon fort. In Abwesenheit von Trainer Bo Henriksen setzt es im Waadtland ein 0:3 ab. Es ist das siebte sieglose Spiel in Folge.

Von zu Hause aus sah der von seinem Assistenten Murat Ural vertretene, an einer starken Grippe erkrankte Bo Henriksen, wie die Dinge in Yverdon früh einen negativen Lauf für seine Mannschaft nahmen. Nach acht Minuten geriet der FCZ durch den ersten gegnerischen Torschuss in Rückstand, noch vor der Pause wurde Cheick Conde von Schiedsrichter Luca Cibelli mit Rot vom Platz gestellt.

Le Pogam trifft früh zur Yverdon-Führung. Video: SRF

Nach Würgegriff: Die Rote Karte gegen FCZ-Abräumer Cheick Conde. Video: SRF

Zürichs Plan, das Manko in der Sturmzentrale mit dem auf die Mittelstürmer-Position vorgezogenen Antonio Marchesano zu lindern, funktionierte nicht. Und einen Umschwung brachten weder die mit Marchesanos Umpositionierung verbundene Einwechslung von Daniel Afriyie, noch die Gelb-Rote Karte gegen Yverdons Aymen Mahious nach einer Stunde.

Der erste Torschütze für den im elften Heimspiel zum sechsten Mal siegreichen Aufsteiger war William Le Pogam, der in seinem 223. Karrierespiel nach einer abgelenkten Freistoss-Hereingabe mit einer platzierten Direktabnahme aus 13 Metern sein sechstes Tor erzielte.

Für die weiteren Treffer war der von der Bank gekommene Kevin Carlos in den letzten zehn Minuten zuständig. Condes Platzverweis rührte daher, dass der Mittelfeld-Akteur seinen Gegenspieler in einem Gerangel etwa gar rabiat am Hals anpackte.

Der späte Yverdon-Doppelpack von Kevin Carlos. Video: SRF

Yverdon - Zürich 3:0 (1:0)

3600 Zuschauer. - SR Cibelli.

Tore: 8. Le Pogam 1:0. 83. Kevin Carlos (Sauthier) 2:0. 88. Kevin Carlos 3:0.

Yverdon: Bernardoni; Sauthier, Del Fabro, Tijani, Le Pogam; Olesen (67. Kevin Carlos), Céspedes, Liziero (67. Vidakovic); Tasar (62. Lungoyi), Mahious, Aké (86. Gunnarsson).

Zürich: Brecher; Boranijasevic (86. Santini), Katic, Kamberi, Guerrero; Mathew (86. Oko-Flex), Conde, Krasniqi; Rodrigo Conceição, Marchesano (80. Ligue), Okita (46. Afriyie).

Bemerkungen: Zürich ohne Trainer Bo Henriksen (krank). 45. Rote Karte gegen Conde (Tätlichkeit). 62. Gelb-Rote Karte gegen Mahious. Verwarnungen: 5. Tasar, 45. Liziero, 45. Brecher, 55. Mahious, 90. Del Fabro, 91. Kamberi, 95. Vidakovic. (pre/sda)

Yverdon darf den dritten Heimsieg in Serie bejubeln. Bild: keystone