Schiri-Schubsen in Malaysia und 5 weitere Anekdoten des Fussball-Weekends

Einblicke in Ligen, die nicht jeder auf dem Schirm hat.

Völlig meschugge

In der israelischen Premier League wirft der Tabellenletzte Bnei Jehuda alles nach vorne, als er in der 96. Minute den Ausgleich anstrebt. Doch nach einem Corner geht der Ball verloren und so kann sich Maccabi Netanja zu viert zum 2:0 aufmachen. Nur noch ein Verteidiger ist im Weg – und der rettet tatsächlich für seinen Goalie:

Für Maccabi Netanja ist das Versagen nur halb so schlimm: Danach ist Schluss, es gewinnt halt 1:0 statt 2:0.

Liebesgrüsse aus dem Reich der Mitte

Die Rangers sind nur mässig in die neue Saison der Hong Kong Premier League gestartet. Aber immer noch besser als der Resources Capital FC, der nach vier Spielen punkteloses Schlusslicht ist. Dass dies so ist, liegt auch am Brasilianer Augusto Neto. Der zieht an der Mittellinie ab und trifft:

Die Rangers siegen dank einem Treffer in der 94. Minute 2:1. Eastern führt die Tabelle vor Titelverteidiger Kitchee an.

Sayonara, Goalie-san!

Die Verteidiger von Cerezo Osaka werden es sich künftig wohl zwei Mal überlegen, ob es eine schlaue Idee ist, den Ball ihrem Goalie Kim Jin-Hyeon zuzuspielen. Der vertändelt ihn gegen den FC Tokio, so dass Kyosuke Tagawa sich bedanken und zum 1:1 einschieben kann:

Cerezo Osaka verspielt nicht nur diese Führung, sondern auch jene beim Stand von 2:1. Denn dank eines Treffers in der 93. Minute siegt Tokio mit 3:2.

Auto, ich weiss wo dein Schiri steht (im Weg)

Unseren asiatischen Hattrick komplettieren wir in den Untiefen der zweiten Liga Malaysias. In der Partie zwischen Kelantan und Perak II taucht der Schiedsrichter im Strafraum auf und versperrt einem Angreifer Kelatans den Weg. Das kommt bei diesem eher nicht so gut an:

Das Spiel wird mit einem Schiedsrichterball für den Goalie fortgeführt. Perak II gewinnt die Partie mit 1:0.

Derbykönig in Lodz

Wieder mal so ein Spiel, bei dem man sich ein volles Stadion wünscht. LKS Lodz holt gegen den Stadtrivalen Widzew einen 0:2-Rückstand auf, der Brasilianer Ricardinho trifft kurz vor dem Ende zum 2:2 – mit dieser Einlage aus dem Musterbuch für Fallrückzieher:

Mit einiger Überraschung stellte ich fest, dass dies nur eine Partie der zweithöchsten polnischen Liga war. Widzew Lodz, vierfacher Meister und 1983 im Halbfinal des Meistercups, ist auf dem langen Weg zurück nach oben, nachdem es wegen Finanzproblemen in die fünfte Liga zwangsrelegiert wurde. Mit dem Aufstieg in die Extraklasa wird es in dieser Saison nichts; LKS Lodz, zweifacher polnischer Meister, ist noch im Rennen.

Air Beto

Dank einem Doppelpack des Portugiesen Beto gewinnt Portimonense gegen Tondela 3:0. Herausragend ist der Führungstreffer des Stürmers, der bekannt gab, künftig für das Nationalteam von Guinea-Bissau aufzulaufen:

Was war das genau? Ein Fallrückzieher Ein Seitfallzieher Mir doch wurst, wie man das nennt, Hauptsache Supertor!

An der Spitze der Liga NOS sorgt Sporting für einen neuen Rekord. Der Leader aus Lissabon ist nach 22 Spielen noch ungeschlagen, so einen Start konnte vor den Grün-Weissen noch kein Team in Portugal hinlegen. Gegen Santa Clara gibt es den 18. Sieg, doch es wird eng. Das 2:1 schiesst Sporting-Captain Sebastian Coates erst in der 94. Minute:

Bonus – nur für dich

Stürmer Simone Rapp löste seinen Vertrag bei Lausanne-Sport auf, nachdem er dort keine Rolle mehr spielte. Doch der 28-jährige Tessiner hat bereits einen neuen Verein gefunden. Rapp spielt neu für …

Wo spielt Simone Rapp gerade? Bylis Ballsh in Albanien Sepsi OSK in Rumänien Doxa Katokopias auf Zypern Foggia in Italien Gzira United auf Malta

wappen: wikipedia

Mehr Fussball:

