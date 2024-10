Fussball: Die Highlights aus Bundesliga und Premier League heute Samstag

Gladbachs Sieg verschafft Seoane etwas Luft – Zeidlers Bochum verliert erneut

Gladbach – Heidenheim 3:2

Borussia Mönchengladbach holte mit einem hart erkämpften 3:2 gegen Heidenheim einen wichtigen Sieg für seinen Schweizer Trainer Gerardo Seoane. Die «Fohlen» gerieten früh in Rückstand, drehten die Partie unter anderem dank zwei Treffern von Tim Kleindienst und mussten nach dem 2:3-Anschlusstreffer in den letzten zehn Minuten noch einmal gehörig um die drei Punkte zittern. Mönchengladbach konnte sich so etwas von den Abstiegsrängen entfernen.

Sein Trainerstuhl war ins Wackeln geraten: Gerardo Seoane. Bild: www.imago-images.de

Borussia Mönchengladbach – Heidenheim 3:2 (1:1)

Tore: 12. Léo Scienza 0:1. 22. Itakura 1:1. 62. Kleindienst 2:1. 75. Kleindienst (Penalty) 3:1. 80. Pieringer (Penalty) 3:2. - Bemerkungen: Borussia Mönchengladbach ohne Omlin (nicht im Aufgebot) und Elvedi (nicht im Aufgebot).

Leverkusen – Frankfurt 2:1

Turbulent ging es auch in Leverkusen zu. Der Nigerianer Victor Boniface wurde für das Team von Granit Xhaka vom Hero zum Zero. In der 9. Minute verpasste er vom Penaltypunkt die frühe Führung, zwanzig Minuten vor dem Ende schoss er dann den Siegtreffer zum 2:1. Eintracht Frankfurt verlor erstmals seit dem 24. August und fünf Siegen und zwei Unentschieden in Bundesliga und Europa League wieder.

Der Meister Bayer 04 schloss damit zu Bayern München auf, das um 18.30 Uhr gegen den VfB Stuttgart spielt. Zumindest vorübergehend Tabellenführer ist Leipzig (2:0 in Mainz), zwei Punkte vor Freiburg (3:1 gegen Augsburg) und deren drei vor den Bayern.

Bayer Leverkusen – Eintracht Frankfurt 2:1 (1:1)

30'210 Zuschauer. - Tore: 16. Omar Marmoush (Penalty) 0:1. 25. Andrich 1:1. 71. Boniface 2:1. - Bemerkungen: 9. Trapp (Eintracht Frankfurt) hält Penalty von Boniface. Bayer Leverkusen mit Xhaka. Eintracht Frankfurt ohne Amenda (Ersatz).

Hoffenheim – Bochum 3:1 (1:0)

Tore: 11. Kramaric 1:0. 64. Bülter 2:0. 76. Gamboa 2:1. 93. Tabakovic 3:1. - Bemerkungen: 89. Baumann (Hoffenheim) hält Penalty von Daschner. Bochum ohne Loosli (nicht im Aufgebot).

Freiburg – Augsburg 3:1 (3:0)

Tore: 34. Grifo 1:0. 37. Lienhart 2:0. 45. Günter 3:0. 65. Tietz 3:1. - Bemerkungen: Freiburg ohne Ogbus (nicht im Aufgebot) und Manzambi (nicht im Aufgebot). Augsburg ohne Vargas (nicht im Aufgebot).

Mainz 05 – Leipzig 0:2 (0:2)

30'100 Zuschauer. - Tore: 20. Simons 0:1. 37. Orbán 0:2. - Bemerkungen: Mainz 05 mit Widmer (ab 87.).

Premier League

Manchester United – Brentford 2:1 (0:1)

Tore: 45. Pinnock 0:1. 47. Garnacho 1:1. 62. Höjlund 2:1.

Newcastle United – Brighton 0:1 (0:1)

Tor: 35. Welbeck 0:1. - Bemerkungen: Newcastle mit Schär.

Serie A

Genoa – Bologna 2:2 (0:1)

Tore: 38. Orsolini 0:1. 56. Odgaard 0:2. 73. Pinamonti 1:2. 85. Pinamonti 2:2. - Bemerkungen: Bologna mit Freuler, ohne Aebischer und Ndoye (beide verletzt).

Primera Division

Osasuna – Betis Sevilla 1:2 (0:1)

Tore: 7. Vitor Roque 0:1. 59. Torro 1:1. 73. Avila 1:2. - Bemerkungen: Betis mit Rodriguez (ab 96.). 95. Rote Karte Natan (Betis).

Ligue 1

