Nächster Rückschlag für Seoanes Gladbach im Pokal – Hertha überrascht

Für eine Überraschung sorgte Hertha Berlin. Der Zweitligist, der in der vergangenen Saison im Viertelfinal an Kaiserslautern scheiterte, setzte sich im Olympiastadion mit 2:1 gegen den Bundesligisten Heidenheim durch. In der letzten Minute der Nachspielzeit jubelte Heidenheim bereits über den Ausgleich, doch der Treffer wurde wegen eines Fouls im Vorfeld wieder annulliert.

Der Belgier Arthur Theate sah aufseiten der Frankfurter bereits nach einer Viertelstunde die Rote Karte. Die Gäste aus Mönchengladbach, die ohne die verletzten Jonas Omlin und Nico Elvedi antraten, wussten aus der nummerischen Überzahl jedoch kein Kapital zu schlagen. Im Gegenteil. Erst liefen sie in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit in einen Konter, den Hugo Ekitiké gekonnt abschloss. Dann verteidigten sie 20 Minuten vor dem Ende gegen den eingewechselten Omar Marmoush stümperhaft. Zwischenzeitlich hatte Ko Itakura den Ausgleich erzielt.

Seit acht Jahren ohne Auswärtssieg gegen YB – kann der FCB die gute Form nutzen?

Wenn der FC Basel am Mittwoch (20.30 Uhr) bei YB gastiert, trifft ein Team in Form auf ein Team auf Formsuche. Beim FCB spricht Trainer Fabio Celestini von den schönsten Wochen in seiner Amtszeit, derweil in Bern der Captain die Kollegen anzählt. Winkt so dem FCB die Chance auf den ersten Sieg in Bern seit acht Jahren?

Wenn Fabio Celestini am frühen Donnerstagmorgen nach Hause kommen wird, dann wird er etwas zu feiern haben.