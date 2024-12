Erling Haaland zeigte sich nach seinem Siegtor erleichtert. Bild: www.imago-images.de

Haaland trifft und ManCity siegt doch mal wieder – Napoli zieht mit Leader Atalanta gleich

Premier League

Leicester – Manchester City 0:2

Manchester City hat seine Negativserie im letzten Spiel des Jahres gestoppt. Englands Meister der letzten vier Saisons holte in der 18. Runde der Premier League bei Leicester City (2:0) den ersten Auswärtssieg seit Oktober.

Nach der verspielten Führung gegen Everton (1:1) am Stephanstag und nur einem Sieg aus 13 Pflichtspielen klappte es am Sonntag gegen den Tabellen-18. Leicester City endlich wieder. Savinho brachte die Gäste in der 21. Minute mit seinem ersten Treffer für die Citizens in Führung, Erling Haaland köpfelte eine Viertelstunde vor Schluss nach vier Spielen ohne eigenen Torerfolg eine Flanke von Savinho zum 2:0 ein.

Im 500. Spiel unter Trainer Pep Guardiola glänzte Manchester City nicht, blieb aber ohne folgenschwere Patzer wie oft in den letzten Wochen. Manuel Akanji stand auch drei Tage nach seiner Teilschuld am Gegentor gegen Everton in der Startelf und trug wesentlich dazu bei, dass sein Team unversehrt blieb. Der Schweizer Verteidiger vereitelte nach einer Stunde auf der Linie eine von Leicesters besten Chancen zum Ausgleich durch James Justin.

Everton – Nottingham 0:2

Überraschungsteam Nottingham Forest behauptet seinen Platz in der Spitze der Premier League. Dank des 2:0-Erfolgs in Everton, bei dem Chris Wood und Morgan Gibbs-White die Tore beisteuerten, rückt der eigentliche Abstiegskandidat vorübergehend gar auf Platz zwei vor. Chelsea und Arsenal können am Sonntag bzw. am Dienstag aber noch vorbeiziehen.

Tottenham – Wolverhampton 2:2

Eine weitere Enttäuschung erlebten die Tottenham Hotspur, die gegen den Tabellen-17. aus Wolverhampton nicht über ein 2:2-Unentschieden hinauskamen. Es war das sechste sieglose Spiel in den letzten sieben Premier-League-Auftritten. Damit dürfte Trainer Ange Postecoglou weiter in die Kritik geraten, nach dem Schlusspfiff waren im Stadion bereits Pfiffe aus dem Publikum zu hören. Dabei hatte es lange nach einem Sieg für Tottenham ausgesehen, doch traf Jörgen Strand Larsen in der 87. Minute zum 2:2-Endstand.

Serie A

Napoli – Venezia 1:0

Napoli geht in der Serie A punktgleich mit Leader Atalanta Bergamo ins neue Jahr. Die Mannschaft von Trainer Antonio Conte gewinnt in der 18. Runde zuhause gegen Venezia 1:0. Giacomo Raspadori traf in der 79. Minute im Nachsetzen zum Sieg. In der ersten Halbzeit war Romelu Lukaku noch vom Penaltypunkt an Venezias Goalie Filip Stankovic gescheitert.

Nach dem dritten Sieg in Folge hält Napoli wie Atalanta Bergamo bei 41 Punkten. Meister Inter Mailand mit Yann Sommer, das am 2. Januar in Saudi-Arabien gegen Atalanta um den italienischen Supercup spielt, liegt einen Zähler dahinter, hat aber ein Spiel weniger absolviert. (nih/sda)