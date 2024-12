Mohamed Salah spielt mit 32 Jahren eine seiner besten Saisons. Bild: imago

Haaland who? Mohamed Salah setzt in der Premier League derzeit neue Massstäbe

Liverpool ist in der Premier League und der Champions League Leader. Einer der wichtigsten Gründe dafür ist Mohamed Salah. Der 32-jährige Ägypter ist derzeit der beste Skorer der Top-5-Ligen – und hat in England gerade einen neuen Rekord aufgestellt.

Als erstem Spieler der Geschichte gelangen Mohamed Salah in der Premier League bereits vor Weihnachten und dem legendären Boxing Day am heutigen 26. Dezember jeweils eine zweistellige Anzahl an Toren und Assists. In 16 Ligaspielen traf er bisher 15 Mal und bereitete 11 weitere Tore vor. Er ist damit der wohl wichtigste Grund dafür, dass Liverpool die Tabelle souverän anführt und auch in der Champions League, wo er auf 2 Tore und 4 Assists kommt, an der Spitze steht.

In der Liga ist er damit bester Vorlagengeber und Toptorschütze – auch weil Erling Haaland nach einem starken Start mit zehn Toren in fünf Spielen kriselt. Nur dreimal traf der Norweger in seinen letzten zwölf Einsätzen in Englands Oberhaus noch.

Boxing Day am 26. Dezember



Hier gibt's die ganze Übersicht und alle Liveticker.

Zum zweiten Weihnachtsfeiertag gehört in England traditionell Fussball. In der Premier League stehen heute ab 13.30 Uhr insgesamt acht Spiele an. Unter anderem trifft Manchester City auf Everton und Manchester United reist nach Wolverhampton. Zum Abschluss empfängt Liverpool um 21 Uhr Leicester City.

Das zeigt auch den grossen Unterschied zwischen Haaland und Salah. Der Norweger spielt keine Torchancen heraus, er nutzt sie. Und das auf Weltklasseniveau. Aber während der Misere von Manchester City bekommt er eben nur noch wenige Möglichkeiten. Anders ist dies bei Salah, der sich die Chancen einfach selbst kreiert. Und das auf Weltklasseniveau. Womöglich sogar so gut wie derzeit kein anderer Spieler.

Gegen Bologna bereitet Salah erst traumhaft für Mac Allister vor und trifft dann auch noch selbst sehenswert. Video: YouTube/Liverpool FC

Dass der 32-jährige Flügelspieler dereinst so effizient sein würde, war in seinen anderthalb Jahren beim FC Basel (Juli 2012 bis Januar 2014) nicht abzusehen. Zwar war Salah schon dort sehr stark im Dribbling und wusste auch seine Geschwindigkeit einzusetzen, doch haftete ihm auch der Ruf als Chancentod an. Davon kann schon lange nicht mehr die Rede sein.

Seit Salah 2017 zu Liverpool kam, prägte er dort eine überaus erfolgreiche Ära. 44 Tore erzielte er wettbewerbsübergreifend gleich in seiner ersten Saison bei den Reds. Zwar erreichte er diese Marke nicht noch einmal, doch seine Zahlen beeindruckten weiterhin in jedem Jahr. Auch dank ihm wurde Liverpool Meister, gewann die Champions League und kam zwei weitere Male in den Final.

Dennoch bekommt der Ägypter irgendwie nicht die Anerkennung, die ihm eigentlich zustehen würde. Bei der Wahl für den Ballon d'Or kam er nie über Platz fünf hinaus. Es gibt immer einige Fussballer, die vor ihm im Scheinwerferlicht stehen. Dabei ist es ein Augenschmaus, Salah beim Fussballspielen zuzusehen. Seine Ballbehandlung, seine Schlenzer, die er gerne zeigt, nachdem er vom rechten Flügel nach innen gezogen ist, und mittlerweile auch seine Übersicht und Passgenauigkeit sind eine Augenweide.

Im fortgeschrittenen Fussballer-Alter spielt Mohamed Salah gerade eine seiner besten Saisons, was aufgrund seiner Fitness und der Art, wie er für seinen Körper sorgt, keine wirkliche Überraschung ist. Schon jetzt kommt er wettbewerbsübergreifend auf 33 Skorerpunkte.

Sein wohl schönstes Tor erzielte Mohamed Salah im Jahr 2021 gegen Watford. Video: YouTube/Liverpool FC

Es lohnt sich deshalb, die Spiele des FC Liverpool zu verfolgen und dabei genauer auf die Nummer 11 zu schauen. Zum Beispiel am heutigen Boxing Day, wenn Arne Slots Liverpool um 21 Uhr Leicester City empfängt. Es wäre wohl keine Überraschung, wenn es gegen den Aufsteiger einmal mehr eine Salah-Show gibt.