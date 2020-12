Sport

Fussball

Premier League: ManUnited spielt gegen Leicester 2:2



Bild: keystone

Trotz zweimaliger Führung: ManUnited spielt Remis im Spitzenkampf gegen Leicester

Leicester – Manchester United 2:2

Im Spitzenkampf zwischen Leicester City und Manchester United gab es keinen Sieger. Das 2:2 hilft vor allem Leader Liverpool, das seine beiden nächsten Verfolger so etwas auf Distanz halten kann.

In einem attraktiven Spiel waren es die Gäste aus Manchester, die zuerst in Führung gingen. Marcus Rashford bezwang Kasper Schmeichel in der 23. Minute. Doch Leicester war sogleich in der Lage, zu reagieren. Nach einem Ballverlust vom Bruno Fernandes im Aufbau hatte Harvey Barnes zu viel Platz und er bezwang David de Gea aus der Distanz.

Am Ende war die Klasse, die Manchester United von der Brank bringen konnte, die für die Entscheidung sorgte. Joker Edinson Cavani legte nur vier Minuten nach seiner Einwechslung für Bruno Fernandes auf, der zur zweiten United-Führung traf. Doch wiederum hielt diese Führung nicht lange. Sechs Minuten später glich Jamie Vardy zum 2:2-Schlussstand aus.

Leicester City - Manchester United 2:2 (1:1)

Tore: 23. Rashford 0:1. 31. Barnes 1:1. 79. Fernandes 1:2. 85. Vardy 2:2.

Bemerkung: Leicester City ohne Jakupovic (nicht im Aufgebot). (abu/sda)

Die Tabelle:

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

ManUnited, Liverpool und? Diese Klubs wurden in England schon Meister Sie imitieren die grossen Stars – diese Tiere haben zu oft Fussball geschaut Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter