wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Sport
Fussball

Schweizer Top-Schiri soll Altach-Spielerinnen in Kabine gefilmt haben

07.09.2025, Linz, AUT, Unterwegs in Ober
Die Frauen des SCR Altach sollen in der Kabine jahrelang gefilmt worden sein.Bild: www.imago-images.de

Spielerinnen in Kabine in Österreich gefilmt – ein Schweizer Top-Schiri unter Verdacht

31.10.2025, 09:1231.10.2025, 09:12

Ein Ex-Funktionär des SCR Altach soll die Spielerinnen des Frauenteams in der Kabine jahrelang unbemerkt gefilmt haben. «Die im Raum stehenden Vorwürfe sind abscheulich», kommentierte Österreichs Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt den Fall und fügte an: «Wenn Sportlerinnen nicht einmal in ihrer Umkleidekabine vor einem Vereinsfunktionär sicher sind, dann schlägt das dem Fass den Boden aus.»

Die Vorwürfe kamen am Dienstag an die Öffentlichkeit. Der Verein aus dem der Schweizer Grenze nahen Altach bestätigte die Ermittlungen, die Anfang Oktober begonnen haben sollen. Gegenüber dem ORF erklärte Altachs Geschäftsführer Christoph Längle, dass der Verein von den Vorwürfen vollkommen überrascht worden sei. Es habe keinerlei Hinweise auf ein Fehlverhalten gegeben. Längle zeigte sich tief betroffen, die Unsicherheit sei riesengross – vor allem bei den Spielerinnen – weil nicht einzuschätzen sei, wie umfangreich die Geschichte noch werde.

THEMENBILD - das gesperrte Fussballstadion des Cashpoint SCR Altach. Wegen des Coronavirus wurde der Spielbetrieb in der Oesterreichischen Bundesliga eingestellt. Wann Fussballspiele wieder stattfinde ...
Altach liegt nahe der Schweizer Grenze.Bild: www.imago-images.de

Der betreffende Funktionär ist nicht mehr im Verein tätig. Der Blick berichtet nun, dass es sich dabei um einen Schweizer Top-Schiedsrichter handle. Dieser sei in dieser und der letzten Saison mehrfach in Spielen der Super League und der Challenge League in unterschiedlichen Funktionen eingesetzt worden.

Der Schweizerische Fussballverband teilte mit, dass er Kenntnis vom Fall habe: «Da es sich um ein laufendes Verfahren handelt, werden keine weiteren Auskünfte erteilt.» Die betroffene Person habe darum gebeten, «bis zur vollständigen Aufklärung nicht für Spiele oder Einsätze aufgeboten zu werden. Es gilt die Unschuldsvermutung.»

Gemäss österreichischen Medienberichten hätten die österreichischen Behörden 70 Terrabyte an Daten konfisziert – dies würde rund 1550 Stunden hochauflösendem Videomaterial entsprechen. (nih)

Trump unterstützt lieber Putins Boxer-Freund anstatt die eigenen Sportler
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Diese Sportler haben den perfekten Namen für ihre Sportart
1 / 27
Diese Sportler haben den perfekten Namen für ihre Sportart

Danijel Sturm: Auf welcher Position der slowenische Nationalspieler spielt, kannst du dir ja denken.
quelle: keystone / anthony anex
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Brigitte Macron wehrt sich vor Gericht gegen Cybermobbing
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Meistgelesen
1
WWM: Bei dieser fiesen Sport-Frage fällt der Kandidat von 32'000 auf 500 Euro zurück
2
Kreuzfahrtschiff lässt Frau auf australischer Insel zurück – nun ist sie tot
3
WO BLEIBEN DENN EIGENTLICH DIESE FAILS?
4
USA planen totale Überwachung von Social Media – das solltest du wissen
5
Nach Wintereinbruch: Weisser Teppich auf den Pässen, Föhn bringt Auflockerung
Meistkommentiert
1
Influencer beschwert sich über 40-Stunden-Woche – und sticht damit in ein Wespennest
2
Juventus mit neuem Trainer einig +++ Lionel Messi verlängert bei Inter Miami
3
SBB kündigen ersten Nachtzug nach Skandinavien an – diese Orte erreichst du damit
4
Picdump 163 – hier könnte Ihr Meme stehen
5
Parlamentarier wollen Roaming-Gebühren abschaffen – der Bundesrat blockt ab
Meistgeteilt
1
Kreml warnt Trump wegen Atomtests +
2
«Gesundheit gefährdet»: Verbotene Weichmacher in dutzenden Produkten gefunden
3
Pentagon will Truppen für Unruhen im Inland ++ Vier Tote bei US-Angriff im Pazifik
4
Walter Frey – der Visionär der unser Hockey verändert hat
5
Golubic steht im Halbfinal +++ Rein brasilianischer Final in der Copa Libertadores
Wie die grosse SCB-Krise Marc Lüthi rat- aber nicht sprachlos macht
Der grosse SCB-Zampano Marc Lüthi ist zum ersten Mal ratlos. Völlig ratlos. Und doch brummt beim SCB das Geschäft.
Was tut der mitfühlende und jeder Polemik abholde Chronist am Tag nach dem 4:5 gegen Ajoie, der vielleicht schmächlichsten Niederlage seit dem SCB-Aufstieg am grünen Tisch im Frühjahr 1986? Er erkundigt sich um 8.20 Uhr bei Marc Lüthi nach dem Befinden.
Zur Story