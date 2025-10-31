wechselnd bewölkt
NHL: Kurashev trifft bei Sieg gegen Hischier und Co. – Suter mit Tor

San Jose Sharks center Philipp Kurashev, second from right, celebrates with left wing William Eklund (72) and center Alexander Wennberg (21) after scoring a goal during the first period of an NHL hock ...
Philipp Kurashev (2. v. r.) spielte beim Sieg gegen die New Jersey Devils eine wichtige Rolle.Bild: keystone

Kurashev fügt «Swiss Devils» nächste Pleite zu + Suter trifft gegen Ex-Team

Philipp Kurashev punktet in der NHL erneut doppelt und gewinnt mit den San Jose Sharks das Heimspiel gegen das Schweizer Trio der New Jersey Devils 5:2. Pius Suter unterliegt seinem Ex-Team trotz Treffer.
31.10.2025, 07:39

San Jose – New Jersey 5:2

Philipp Kurashev (SJ), 1 Tor, 1 Assist, 3 Schüsse, 1 Check, 19:10 TOI
Nico Hischier (NJ), 1 Schuss, 2 Checks, 20:56 TOI
Timo Meier (NJ), 2 Schüsse, 2 Blocks, 5 Checks, 15:41 TOI
Jonas Siegenthaler (NJ), 2 Blocks, 1 Check, 19:26 TOI

Kurashev überzeugte beim ersten Saisonsieg der Sharks nach 60 Minuten, dem dritten insgesamt im elften Spiel, sowohl als Torschütze wie auch als Vorbereiter. In seinem ersten Einsatz leitete der Schweizer Stürmer das 1:0 des Heimteams ein, als er an der Bande entscheidend den Puck berührte, den Landsmann Jonas Siegenthaler an der blauen Linie passieren liess. In der 13. Minute erhöhte Kurashev, herrlich freigespielt, per Direktschuss auf 2:0.

Bei seinem dritten Saisontor standen mit Captain Nico Hischier und Timo Meier die anderen beiden Schweizer bei den Devils auf dem Eis. Am Ende siegten die Sharks 5:2 und Kurashev wurde zum zweitbesten Spieler der Partie gewählt. Für die New Jersey Devils war es nach acht Siegen in Serie die zweite aufeinanderfolgende Niederlage.

Video: YouTube/NHL

St. Louis – Vancouver 3:4 n. P.

Pius Suter (STL), 1 Tor, 1 Assist, 3 Schüsse, 1 Block, 1 Check, 18:22 TOI

Pius Suter musste beim Wiedersehen mit seinen ehemaligen Teamkollegen eine Niederlage einstecken. Der Zürcher Stürmer unterlag mit den St. Louis Blues den Vancouver Canucks nach Penaltyschiessen 3:4, glänzte jedoch als Assistgeber beim 1:0 und als Torschütze zum 3:3. Wie Kurashev wurde Suter zum zweitbesten Spieler der Partie gewählt. Für die Blues bedeutete es die sechste Niederlage in Folge.

Video: YouTube/NHL

Los Angeles – Detroit 3:4 n. P.

Kevin Fiala, 1 Assist, 7 Schüsse, 1 Block, 24:33 TOI

Einen turbulenten Abend erlebte Kevin Fiala im Heimspiel gegen die Detroit Red Wings. Der Flügelstürmer der Los Angeles Kings leitete mit einer Strafe kurz nach Spielhälfte den Führungstreffer der Gäste ein, zeichnete sich danach aber mit zwei Assists beim 2:3 und 3:3 aus und hatte damit grossen Anteil daran, dass die Partie in die Verlängerung ging. Dort erzielte Fiala zwar das vermeintliche Siegtor, das jedoch wegen Torhüterbehinderung annulliert wurde. Im anschliessenden Penaltyschiessen bot sich dem Schweizer als letztem Schützen die Chance zum Ausgleich, doch er vergab, und die Kings verloren auch ihr viertes Heimspiel der Saison.

Video: YouTube/NHL

Winnipeg – Chicago 6:3

Nino Niederreiter, 1 Assist, 1 Schuss, 5 Checks, 15:40 TOI

Nino Niederreiter steht mit den Winnipeg Jets nach dem 6:3-Heimsieg gegen die Chicago Blackhawks an der Spitze der Western Conference. Der Bündner Stürmer steuerte einen Assist bei und liegt damit mit acht Skorerpunkten hinter Hischier (10), Meier (9) und Fiala (8) auf Platz 4 unter den Schweizer Spielern dieser NHL-Saison.

Video: YouTube/NHL

Tampa Bay – Dallas 2:1 n. V.

Lian Bichsel, 1 Schuss, 3 Checks, 12:29 TOI

Im Schweizer Verteidiger-Duell behielt Janis Moser mit den Tampa Bay Lightning gegen Lian Bichsel und die Dallas Stars das bessere Ende für sich. Die Partie endete mit einem 2:1 nach Verlängerung. (nih/sda)

Video: YouTube/NHL
Analyse
Hat sich der SC Bern unter Heinz Ehlers verbessert? Das sagen die Statistiken
Mehr Eishockey:
Themen
