wechselnd bewölkt19°
DE | FR
burger
Sport
Fussball

FCB-Präsident Degen fordert Reformen vom Verband und der Liga

Praesident David Degen an einer Pressekonferenz des FC Basel 1893 in Basel, am Donnerstag, 22. Mai 2025. (KEYSTONE/Georgios Kefalas)
FCB-Präsident kritisiert in einem Interview den Verband.Bild: keystone

«Hundert Themen, die anzupacken sind»: Degen fordert Reformen vom Verband und der Liga

David Degen ist mit dem Schweizer Fussballverband und der Swiss Football League unzufrieden. «Da gibt es hundert Themen, die anzupacken sind», sagt der Präsident des FC Basel in einem Interview mit den Tamedia-Zeitungen.
13.09.2025, 15:1513.09.2025, 15:15
Mehr «Sport»

Degen fürchtet, dass die Schweiz im internationalen Vergleich den Anschluss verliert, wie aus dem Gespräch hervorging. «Bei der Entwicklung unserer Talente haben wir selbst im Vergleich zu kleineren Nationen Land verloren», sagte der Präsident des aktuellen Double-Siegers. Er verwies dabei auf die U17-Auswahl, die «zuletzt fast jedes Spiel verloren hat». Die erfolgreiche Qualifikation für die WM 2025, die erste Teilnahme seit 2009, blendete er dabei aus.

Praesident David Degen an einer Pressekonferenz des FC Basel 1893 in Basel, am Donnerstag, 22. Mai 2025. (KEYSTONE/Georgios Kefalas)
Degen hat Angst, dass die Schweiz bald den Anschluss im internationalen Vergleich verliert.Bild: keystone

Ihn erstaune das mit Blick auf die Trainerausbildung nicht. Der FCB-Präsident stört sich daran, dass man selbst als Nationalspieler «im allerbesten Fall fünf Jahre benötigt, um als Trainer die UEFA-Pro-Lizenz zu erwerben». Ein guter Trainer sei ein Leader, der ein gutes Gespür für Menschen habe. In einem Kurs könne einem das nicht vermittelt werden. Daher plädiert Degen für eine gezieltere Förderung und dafür eine kürzere Ausbildungsdauer.

Für die Liga forderte er einerseits weniger Regulierung, um im internationalen Wettbewerb mithalten zu können. «Das zeigt sich zum Beispiel bei der Kadergrösse, die auf 25 beschränkt ist», sagte er. Auch verstehe er nicht, dass in der Schweiz – einem Nicht-EU-Land – bei der Lizenzierung von Zugängen zwischen EU- und Nicht-EU-Ausländern unterschieden werde. Ein Klub sei ein Fussball-Unternehmen in einem globalen Wettbewerb und kein regionales Handwerksgeschäft.

Von Basel, YB und Lausanne braucht es Exploits, sonst wird die Schweiz durchgereicht

Andererseits wünscht sich Degen für die Aufnahme in die Super League strengere wirtschaftliche Kriterien. Aufsteiger mit bescheidener Fan-Basis, würden der Attraktivität der Super League eher schaden als nützen, sagte er. Die Challenge League sollte, so Degen, semiprofessionell betrieben werden. Mit weniger ausländischen Profis würde Platz für den Schweizer Nachwuchs geschaffen.

Sein Kader in der Super League will er da nicht dazu zählen. Von Tamedia darauf angesprochen, dass der FC Basel mit den ausländischen Profis im Kader fast zwei Teams aufs Feld schicken könnte, antwortete er: «Das sind aber ausländische Spieler mit Qualität.» (riz/sda)

«Hilft vielleicht an den Stammtischen»: Das sagen die Spielerinnen zur neuen Check-Regel
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die grössten Schweizer Europacup-Erfolge im Fussball
1 / 54
Die grössten Schweizer Europacup-Erfolge im Fussball

Saison 2025/26: Lausanne-Sport schafft den Sprung in die Conference League – dank einem überzeugenden 1:0-Auswärtssieg bei Millionenklub Besiktas Istanbul.
quelle: keystone / erdem sahin
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Holz-Muni Max zügelt nach Uri – wie er transportiert wird und was aus ihm wird
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Täter weiterhin unbekannt und flüchtig – 5 Punkte zum Attentat auf Charlie Kirk
2
Hauptverdächtiger im Mordfall Charlie Kirk soll aus MAGA-Familie stammen
3
Elon Musk abgelöst: Das ist (seit heute) der reichste Mann der Welt
4
Trump: Russland-Sanktionen nur bei Nato-Zöllen gegen China ++ UN-Sicherheitsrat tagt
5
Schweizer Jugendliche duschen nicht mehr – das sind die Gründe
Meistkommentiert
1
Ramona Bachmann verlässt Houston +++ YB lässt Meschack Elia definitiv ziehen
2
In der «Arena» zum Eigenmietwert führt ein FDP-Politiker die Bürgerlichen vor
3
«Die Drohnen hätten nicht abgeschossen werden können», sagt Pfister zu Russlands Angriff
4
Das wissen wir über den mutmasslichen Kirk-Attentäter
5
«Das Fenster für Versöhnung ist längst verpasst»: Expertin prophezeit den USA Düsteres
Meistgeteilt
1
250'000 Menschen haben Stadt Gaza verlassen ++ Israel fängt erneut Rakete aus Jemen ab
2
Dieses Video eines Flashmobs (ja, richtig gelesen) von Bohemian Rhapsody geht gerade viral
3
Finn Treudler U23-Weltmeister +++ Leverkusen siegt gegen Frankfurt
4
«Sie haben die Strecken kastriert»: Mathias Flückiger kritisiert den Mountainbike-Weltcup
5
Polizei beendet versuchte Besetzung des Zürcher Platzspitz – 233 Personen kontrolliert
Dieser Treffer ist so frech, dass er wieder cool ist. Dumm nur, stand Assaidi im Abseits
11. September 2011: Oussama Assaidi ist gegen Groningen auf dem Weg zum 3:0 für Heerenveen. Doch da pfeift der Schiedsrichter Offside. Der Marokkaner schenkt uns immerhin noch einen Zirkustrick.
Jeder Fussballer weiss es: Ist die Pfeife des Schiedsrichters ertönt, darf ich nicht mehr weiterspielen. Es droht eine gelbe Karte. Aber manchmal, da siehst du dich als Kicker schon vor den eigenen Fans jubeln und kannst nicht anders, als die Aktion noch abzuschliessen.
Zur Story