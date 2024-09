So gross ist der Siegesjubel, wenn du schon 20 Jahre kein Fussballspiel mehr gewonnen hast

San Marinos Fussball-Nationalmannschaft gewinnt zum ersten Mal in seiner Geschichte ein Pflichtspiel. Der Jubel ist riesig.

Ein letzter langer Ball von Liechtenstein in den Strafraum abwehren und dann war es geschafft: San Marino feierte mit dem 1:0 gegen den Schweizer Nachbar den ersten Sieg des eigenen Fussball-Nationalteams seit 20 Jahren und die ersten drei Punkte in einem Pflichtspiel überhaupt.

Zum grossen Helden wurde Nicko Sensoli, der in der 53. Minute den Zwergstaat in Führung schoss. Der 19-Jährige war beim letzten Sieg der San-Marinesen gar noch nicht geboren. «Ich kann es noch gar nicht glauben. Ich widme dieses Tor meiner Familie, meinem besten Freund und allen Fans, die heute im Stadion waren», sagte der Torschütze.

«Das war ein perfektes Spiel», sagte San Marinos Nationaltrainer Roberto Cevoli nach dem 1:0 gegen Liechtenstein in der Nations League. Er müsse seinen Spielern Komplimente machen. «Sie wollten diesen Sieg so sehr, und sie haben ihn mit grossen Opfern geschafft», schwärmte der 55-Jährige, der zuvor einen Generationswechsel eingeleitet hatte.

Das Tor von San Marino im Video. Video: SRF

Coach Cevoli stellte fest, dass die gute Verbandsarbeit jetzt Ergebnisse zeige. Er verwies zugleich auf den Einsatz sehr junger Spieler. «Drei aus dem Jahrgang 2006 und einer aus 2005, das ist ein weiterer Grund, für mich zu prahlen», sagte Cevoli. Auch Verteidiger Giacomo Benvenuti (18) liess seinen Emotionen freien Lauf: «Ein einzigartiges Gefühl, wirklich ein Traum», sagte er in die Kamera.

Ein Blick in die Statistik zeigt: Es war erst der zweite Sieg überhaupt in der Geschichte der san-marinesischen Fussball-Nationalmannschaft, die seit November 1990 von der FIFA anerkannt wird. Der letzte und lange einzige Sieg – am 28. April 2004 – war ebenfalls ein 1:0 gegen Liechtenstein. In insgesamt 207 Spielen hat San Marino demnach zwei Mal gewonnen, neun Mal unentschieden gespielt und 196 Mal verloren. In diesem Zeitraum hat die Nationalmannschaft 36 Tore erzielt und deren 824 einstecken müssen.

In der Weltrangliste des Weltverbands FIFA steht San Marino auf dem 210. und letzten Platz. Liechtenstein belegt Platz 199. Die Schweiz spielte zuletzt in der Qualifikation für die EM-Endrunde 2016 gegen San Marino. Dabei gewann das Team des damaligen Nationaltrainers Vladimir Petkovic im Oktober 2014 auswärts in Serravalle 4:0 und ein Jahr später in St. Gallen 7:0. (abu/sda/dpa)