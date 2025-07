Die Enttäuschung nach Deutschlands 1:4-Pleite im abschliessenden Gruppenspiel sitzt tief. So tief, dass das Team kurzerhand eine Krisensitzung einberufen hat. «Das war wichtig vor den eineinhalb freien Tagen, damit wir es abhaken, den Fussball ein bisschen vergessen und am Dienstag neu angreifen können», erklärt Deutschland-Vize-Captain Sjoeke Nüsken. Trainer Christian Wück meint: «Wir liegen am Boden.» Seine Aufgabe werde es nun sein, das Team bis zum Viertelfinal am Samstag wieder aufzubauen.