Rahmen übernimmt – YB hofft auf das Ende des Ex-Winti-Fluchs

Die Berner Young Boys können sich morgen zuhause gegen St.Gallen (20.30 Uhr) den Meistertitel sichern. Bereits vorher hat YB die eigene Zukunft an der Seitenlinie geregelt: Patrick Rahmen kommt im Sommer vom FC Winterthur und wird neuer Cheftrainer bei den Stadtbernern.

Gescheiterte Rückkehrer

Ein Trainer, der beim FC Winterthur Erfolg hat und dann zu einem grösseren Klub wechselt – da war doch mal was. Im Frühling 2022 hat Alex Frei, der den Klub erst ein halbes Jahr zuvor übernommen hat, Winti zum sensationellen Aufstieg in die Super League geführt. Doch er blieb nicht, um die Zürcher auch dort weiterzuführen, stattdessen wechselte er zurück in seine Heimat und übernahm den FC Basel.

Freis Zeit als FCB-Trainer war allerdings nicht von Erfolg gekrönt: Am 7. Februar 2023 wurde er auf Platz 7 liegend entlassen. Auch sein nächstes Engagement in Aarau verlief unglücklich mit mehreren Skandalen und vorzeitiger Trennung.

Bei Winterthur folgte auf Alex Frei Bruno Berner. Die erste Saison nach der Rückkehr ins Oberhaus gestaltete sich erwartungsgemäss schwierig, aber dank einer soliden Rückrunde schaffte Berner mit seinem Team das Minimalziel Klassenerhalt. Doch auch der Zürcher blieb nicht in Winterthur, sondern folgte dem Ruf der Vergangenheit und übernahm seinen Jugendklub GC.

Auch diese Rückkehr blieb ohne Erfolg. Die Grasshoppers spielten eine enttäuschende Saison und werden mit grosser Voraussicht in der Barrage landen. Berner wurde Anfang April entlassen und durch Marco Schällibaum ersetzt.

Rahmen ist anders

Nun ist Patrick Rahmen also der dritte Trainer in zwei Jahren, der Winterthur für eine grössere Aufgabe verlässt. YB wird darauf hoffen, dass der Basler den Fluch seiner Vorgänger durchbricht und auch am neuen Ort Erfolg haben wird. Vieles spricht dafür. Rahmen hat in Winterthur grossartige Arbeit geleistet und spielt immer noch um einen Platz in Europa – er gilt zweifelsohne als guter Trainer.

Doch auch sonst ist Rahmens Situation nicht ganz mit jener von Alex Frei oder Bruno Berner vergleichbar, denn der 55-Jährige hat bereits Erfahrungen bei einem Schweizer Grossklub gesammelt. In der Saison 2021/22 war Rahmen Cheftrainer beim FC Basel unter dem frisch eingestiegenen Präsidenten David Degen. Anfang Februar 2022 wurde er entlassen, als der FCB punktgleich mit YB auf Rang 3 der Super League lag.

David Degen begründete die Entlassung damals folgendermassen: «Die Gesamtentwicklung in den letzten drei, vier Wochen hat nicht mehr gestimmt. Das war nicht der Fussball, für den der FC Basel in Zukunft steht.» Rahmen weiss also, wie gross die Verantwortung als Trainer bei einem Spitzenklub ist, und wie schnell es in die andere Richtung gehen kann. (abu)