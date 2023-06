Seit Monaten liegen sich in Luzern Besitzer und Fans in den Haaren. Bild: keystone

In Luzern soll das Stimmvolk darüber entscheiden, ob man nur noch mit ID ins Stadion darf

Im Kanton Luzern sollen sich randalierende Fussballfans nicht mehr in der Anonymität verstecken können. Eine Volksinitiative, welche die Partie «Die Mitte» am Freitag lanciert hat, verlangt für FCL-Matches zwingend Identitätskontrollen.

Die Partei «Die Mitte» hatte vor ein paar Wochen eine kantonale Initiative «Gegen Fan-Gewalt» angekündigt. Nun ist der Text am Freitag im Kantonsblatt publiziert worden. Nötig für das Zustandekommen einer Gesetzesinitiative sind im Kanton Luzern 4000 Unterschriften. Die Partei hat für das Unterschriftensammeln ein Jahr Zeit.

Die Initiative verlangt im Polizeigesetz einen neuen Artikel für die Bewilligung von Fussball- und Eishockeyspielen der obersten Spielklasse der Männer. Konkret geht es damit derzeit nur um den FC Luzern.

Vorgaben für Gästefans

Bewilligungen sollen nur noch dann erteilt werden, wenn die Identität der Zuschauerinnen kontrolliert und dokumentiert wird. Ausdrücklich soll der Einsatz von personalisierten Tickets und eine Videoüberwachung der Identitätskontrollen verlangt werden können.

Ein vermummter Servette-Fan zündet Pyro im Gästeblock in Luzern. Bild: keystone

Weiter verlangt die Initiative Vorgaben zur An- und Rückreise der Fans der Gästemannschaft sowie zum Zutritt ins Stadion. Die Vorgaben sollen bei Risikospielen oder nach Ausschreitungen verschärft werden können. Auch «Geisterspiele», also Spiel ohne Gästefans, sind in der Initiative vorgesehen. (ram/sda)