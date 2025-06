Österreicher Gerald Scheiblehner wird neuer Trainer von GC

In Zürich soll Scheiblehner beim Barrage-Teilnehmer der letzten beiden Saisons die von Sutter angekündigte «neue sportliche Ausrichtung» umsetzen. Trainingsstart von GC für das neue Fussballjahr ist am Donnerstag. (hkl/sda)

«Gemeinsam haben wir unvergessliche Momente erlebt. Wir bedauern seinen Abgang sehr, wenngleich wir natürlich Verständnis für seinen grossen Traum haben, im Ausland als Cheftrainer zu arbeiten», gab der Linzer CEO Christoph Peschek seine Wertschätzung für Scheiblehner zum Ausdruck. Dieser hatte in den letzten vier Jahren mit dem Team den Aufstieg in die höchste Liga geschafft und letzte Saison den Einzug in die Championship Group der besten sechs Teams.

Nachdem am Wochenende Tomas Oral verabschiedet worden war, fanden die GC-Verantwortlichen um Sportchef Alain Sutter rasch einen Nachfolger. Scheiblehner durfte dank einer vertraglich festgelegten Ablöse Blau-Weiss Linz Richtung Ausland verlassen. Am Sonntagabend löste er diese Option ein.

