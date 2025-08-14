sonnig19°
PSG gewinnt UEFA-Supercup trotz Flop des neuen Goalies Chevalier

PSG&#039;s goalkeeper Lucas Chevalier lifts the trophy as he celebrates with teammates after the UEFA Super Cup soccer match between Paris Saint-Germain and Tottenham Hotspur in Udine, Italy, Thursday ...
Lucas Chevalier mit dem Siegerpokal.Bild: keystone

Paris Saint-Germain gewinnt die 50. Ausgabe des europäischen Supercups. Der Champions-League-Sieger setzt sich in Udine gegen Tottenham nach einem 2:2 nach 90 Minuten im Penaltyschiessen durch.
14.08.2025, 06:3814.08.2025, 06:38
In den 90 Minuten vor dem Showdown vom Elfmeterpunkt – eine Verlängerung wurde nicht gespielt – sah es lange danach aus, als könnte sich in diesem traditionellen Gipfeltreffen kurz vor Saisonbeginn erstmals seit sieben Jahren wieder einmal der Europa-League-Sieger durchsetzen. Tottenham hatte die Partie fest im Griff und führte bis kurz vor Schluss nach Toren von Micky van de Ven kurz vor und Captain Gabriel Romero kurz nach der Pause mit 2:0.

Die Zusammenfassung der Partie.Video: SRF

Doch dann setzte ein lange Zeit enttäuschendes Paris Saint-Germain gegen die Engländer zur unerwarteten Aufholjagd an. Die Franzosen retteten sich durch späte Treffer von Lee Kang-in Lee (85.) und Goncalo Ramos (94.) ins Penaltyschiessen und behielten in diesem mit 4:3 das bessere Ende für sich.

Das Penaltyschiessen im Schnelldurchlauf.Video: SRF

Besonders im Blickpunkt stand beim Champions-League-Sieger nach der Ausbootung von Stargoalie Gianluigi Donnarumma dessen Nachfolger Lucas Chevalier. Der für 40 Millionen Euro vom Ligakonkurrenten OSC Lille verpflichtete Franzose patzte zunächst beim Gegentor zum 0:2 schwer.

Beim 0:2 sieht Chevalier schlecht aus.Video: SRF

Im Penaltyschiessen hielt Chevallier dann den Schuss des Niederländers van de Ven. Sein Trainer Luis Enrique gratulierte ihm nach dem Spiel umgehend.

Für Paris Saint-Germain war es im ersten Spiel seit dem exakt vor einem Monat mit 0:3 verlorenen Final der Klub-WM gegen Chelsea der erste Triumph im 1973 eingeführten europäischen Supercup.

Die neue Ligue-1-Saison beginnt für den französischen Serienmeister am Sonntag mit einem Auswärtsspiel in Nantes. Tottenham startet tags zuvor mit einem Heimspiel gegen Burnley in die Premier League. (ram/sda)

