Max Dowman zeigt bei Arsenal mit 15 Jahren bereits starke Leistungen in der Vorbereitung. Bild: www.imago-images.de

Arsenal hat über 200 Millionen investiert, doch gesprochen wird über diesen 15-Jährigen

Während in der Super League der Ball bereits seit fast zwei Wochen wieder rollt, bereiten sich die Teams in den grossen Ligen noch auf die neue Saison vor. Bei Arsenal scheint gerade der Stern eines 15-Jährigen aufzugehen.

Timo Rizzi Folge mir

Mehr «Sport»

70 Millionen Euro für Martin Zubimendi, 65,8 Millionen Euro für Viktor Gyökeres und 56 Millionen Euro für Noni Madueke. Gleich dreimal hat Arsenal bisher im Sommertransferfenster gemäss Transfermarkt über 50 Millionen Euro für eine Neuverpflichtung ausgegeben. Insgesamt haben die «Gunners» 224,2 Millionen Euro in neue Spieler investiert. Doch in der Vorbereitung hat sich ein 15-Jähriger in das Rampenlicht gespielt.

Max Dowman verzaubert gerade die Fans von Arsenal und lässt sie davon träumen, einen der ganz grossen zukünftigen Stars im eigenen Nachwuchs zu haben. Der Mittelfeldspieler, welcher an Silvester seinen 16. Geburtstag feiern wird, kam zu Kurzeinsätzen in vier Testspielen und zeigte stets starke Leistungen.



Bei seinem ersten Einsatz verwandelte Dowman im Elfmeterschiessen seinen Versuch gegen die AC Milan, im Aufeinandertreffen mit Ligakonkurrent Newcastle holte der Teenager einen Elfmeter heraus und auch im bisher letzten Freundschaftsspiel gegen Villareal konnte der Engländer nur mit einem Foul im Strafraum gestoppt werden.

Bereits bei der U18 dominant

In der letzten Saison überzeugte Dowman in der U18-Premier-League. 15 Tore und 5 Vorlagen standen nach 15 Einsätzen auf seinem Konto. Im Schnitt sammelte der Youngster einen Skorerpunkt alle rund 65 Minuten. Noch beeindruckender sind die Statistiken, die Dowman in den letzten sieben Einsätzen lieferte. 14 Tore und 3 Assists liess sich der 15-Jährige gutschreiben. Und er führte sein Team auch schon einige Male als Kapitän auf das Spielfeld. Beim 4:0-Sieg gegen Reading erzielte der Teenie aus Chelmsford im Nordosten Londons alle vier Tore.

An der U17-Europameisterschaft stand Dowman in jedem Spiel in der Startelf und konnte beim 4:2-Sieg gegen Tschechien ein Tor selbst erzielen und ein weiteres vorbereiten. Trotzdem verpassten die «Three Lions» mit vier Punkten die K.-o.-Phase.

Dowman nach dem Test gegen Villareal bei Fans. Bild: www.imago-images.de

Trainer lobt ihn nach den Auftritten

Nach seinen starken Auftritten in den Vorbereitungsspielen erhielt Dowman von Arsenal-Trainer Mikel Arteta lobende Worte – und er darf sich Hoffnungen auf erste Pflichtspieleinsätze bei Arsenal machen. «Er verdient es, erneut Chancen zu bekommen, und wenn er so weitermacht, werden wir sehen, was passiert. Ich denke, die Reaktion seiner Teamkollegen ist sehr deutlich. Sie haben den Ball und geben ihn ihm. Das zeigt, wie sehr sie ihm vertrauen», sagte Arteta.

Er stellte aber auch klar, dass für den jungen Hoffnungsträger erst einmal Ferien anstehen. «Auch er braucht eine kleine Auszeit, denn er hatte eigentlich noch keine Ferien. In den nächsten Tagen wird er also eine Pause einlegen, die er meiner Meinung nach auch nötig hat.»

Arsenal-Trainer Mikel Arteta ist beeindruckt von den Leistungen des 15-Jährigen. Bild: keystone

«In den Spielen, die er bisher bestritten hat, hat er es geschafft, Einfluss zu nehmen und wichtige Momente im Spiel zu gestalten», lobte der Coach seinen jungen Schützling weiter. In Zusammenschnitten verschiedener Szenen ist zu sehen, wie Dowman schon viel Einfluss auf das Spiel nimmt und auch den einen oder anderen Gegenspieler auslässt.

Er wäre nicht der jüngste Spieler in der Premier League

Auch in den sozialen Medien wird Dowman bereits abgefeiert. Einige Fans der «Gunners» hoffen auf einen baldigen ersten Pflichtspieleinsatz des Teenagers. Viele User sehen in ihm sogar den besten Spieler der Vorbereitung.

Trotz seines sehr jungen Alters würde Dowman bei einem Pflichtspiel-Einsatz nicht der jüngste Spieler der Premier-League-Geschichte werden. Dieser Rekord gehört seinem Mitspieler Ethan Nwaneri. 15 Jahre, 5 Monate und 28 Tage alt war der Flügelspieler bei seinem ersten Einsatz für Arsenal in der höchsten englischen Liga. Dowman ist bereits jetzt über einen Monat älter als Nwaneri bei seinem Debüt vor knapp drei Jahren.