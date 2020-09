Sport

Fussball

Kicker: Sommer der beste von fünf Schweizern – Fan-Aufruhr wegen Sancho



Bild: EPA

Kicker-Rangliste: Sommer der beste von fünf Schweizern – Fan-Aufruhr wegen Sancho

Die Halbjahres-Bewertungen des Fachblatts «Kicker» gelten als heiliger Gral der Bundesliga. Wer es in die Rangliste schafft, gehört zur «Crème de la Crème» im deutschen Fussball. Von den 18 Schweizer Bundesliga-Söldnern wurden fünf im Sommer-Ranking der Saison 2019/20 berücksichtigt – ein weiterer taucht nur wegen einer Knieverletzung nicht auf.

In jeder der sieben Kategorien liegt ein Bayern-Spieler an der Spitze. Das kommt nicht überall gut an. Vor allem, weil Dortmunds Flügelflitzer Jadon Sancho vom «Kicker» kurzerhand in den Sturm beordert wurde und dort gegen Robert Lewandowski natürlich den Kürzeren zog.

Torhüter

Triple-Sieger Manuel Neuer thront auch mit 34 Jahren noch über allen. Als einziger erhielt der Bayern-Keeper das Prädikat «Weltklasse». Mit Yann Sommer und Roman Bürki haben es auch zwei Schweizer ins Ranking geschafft. Während Sommer die «internationale Klasse» halten konnte, stieg Bürki im Vergleich zum Winter ab und muss sich nun mit dem Status «Im weiteren Kreis» zufrieden geben.

Weltklasse

Manuel Neuer (34), Bayern München

Bild: keystone

Internationale Klasse

Peter Gulasci (30), RB Leipzig

Yann Sommer (31), Borussia Mönchengladbach

Das schreibt der «Kicker» zu Sommer: Bei ihm stimmt nach wie vor das Gesamtpaket. Insbesondere fussballerisch macht dem Schweizer weiterhin kaum einer etwas vor. Der Gladbacher knüpfte an die souveränen Leistungen der Vergangenheit an, auch wenn im Vergleich zur Hinserie eine kleine Nuance fehlte. Zwar hielt Sommer erneut in wichtigen Phasen die Punkte für sein Team fest, doch ein grober Patzer wie beim 1:2 in München unterlief ihm zuvor nicht.»

Bild: keystone

Im weiteren Kreis

Alexander Schwolow (28), SC Freiburg

Lukas Hradecky (30), Bayer Leverkusen

Koen Casteels (28), VfL Wolfsburg

Roman Bürki (29), Borussia Dortmund

Kevin Trapp (30), Eintracht Frankfurt

Oliver Baumann (30), TSG Hoffenheim

Florian Müller (22), Mainz 05

Das schreibt der «Kicker» zu Bürki: Profitierte bei insgesamt neun Spielen zu null auch von der relativ stabilen Hintermannschaft des BVB. Ausser dem Fehler gegen den FC Bayern liess sich der Schweizer nichts zuschulden kommen. Die Vertragsverlängerung bis 2023 zeugt vom Vertrauen der Dortmunder.»

Bild: dpa

Blickfeld

Rafal Gikiewicz (30), Union Berlin

Jiri Pavlenka (28), Werder Bremen

Leistungen zählen, nicht das Potenzial – so bewertet der «Kicker» die Spieler.

Innenverteidiger

Mit David Alaba liegt auch hier ein Bayern-Spieler an der Spitze. Nachdem der Österreicher zuletzt viermal auf der Aussenbahn die Nummer 1 war, hat er nun auch als Innenverteidiger neue Massstäbe gesetzt. Die Top 10 knapp verpasst hat Nico Elvedi, der zwar viel Lob erhält, dem es aber noch an Ausstrahlung und Sicherheit fehlt.

Weltklasse

Keiner

Internationale Klasse

David Alaba (28), Bayern München

Jerome Boateng (31), Bayern München

Mats Hummels (31), Borussia Dortmund

Matthias Ginter (26), Borussia Mönchengladbach

Bild: keystone

Im weiteren Kreis

Sven Bender (31), Bayer Leverkusen

Dayot Upamecano (21), RB Leipzig

Edmond Tapsoba (21), Bayer Leverkusen

Martin Hinteregger (27), Eintracht Frankfurt

Dedryck Boyata (29), Hertha BSC

Marcel Halstenberg (28), RB Leipzig

Nico Elvedi (23), Borussia Mönchengladbach

Lukas Klostermann (24), RB Leipzig

Das schreibt der «Kicker» Elvedi: «Aggressiv, schnell, gutes Timing im Zweikampf. Der Gladbacher bestätigte seine Leistung aus der Hinrunde, im Vergleich zu Ginter fehlt es ihm ein wenig an Zuverlässigkeit und Ausstrahlung.»

Bild: www.imago-images.de

Blickfeld

u.a. David Abraham (34), Eintracht Frankfurt

Aussenbahn defensiv

Trotz kleiner Schwächen im Stellungsspiel hat der «Kicker» den Bayern-Youngster Alphonso Davies zum besten Aussenverteidiger der Bundesliga gekürt. Zur «Weltklasse» wird der 19-jährige Kanadier aber noch nicht gerechnet. Mit Kevin Mbabu taucht im «Blickfeld» auch ein Schweizer im Ranking auf.

Weltklasse

Keiner

Internationale Klasse

Alphonso Davies (19), Bayern München

Benjamin Pavard (24), Bayern München

Raphael Guerreiro (26), Borussia Dortmund

Bild: keystone

Im weiteren Kreis

Angelino (23), RB Leipzig

Achraf Hakimi (21), Borussia Dortmund

Lars Bender (31), Bayer Leverkusen

Ramy Bensebaini (25), Borussia Mönchengladbach

Christian Günter (27), SC Freiburg

Nordi Mukiele (22), RB Leipzig

Pavel Kaderabek (28), TSG Hoffenheim

Blickfeld

u.a. Kevin Mbabu (25), VfL Wolfsburg

Bild: keystone

Defensives Mittelfeld

Ein Bayern-Trio führt die Rangliste hier an. Nicht im Ranking erscheint Denis Zakaria von Borussia Mönchengladbach, der im Winter noch zur «internationalen Klasse» gehörte. Der Schweizer Nati-Spieler musste sich in der Rückrunde am Knie operieren lassen, sieben Pflichtspiele waren zu wenig für eine Benotung.

Weltklasse

Joshua Kimmich (25), Bayern München

Leon Goretzka (25), Bayern München



Thiago Alcantara (29), Bayern München

Bild: keystone

Internationale Klasse

Marcel Sabitzer (26), RB Leipzig

Emre Can (26), Borussia Dortmund

Im weiteren Kreis

Konrad Laimer (23), RB Leipzig

Florian Neuhaus (23), Borussia Mönchengladbach

Maximilian Arnold (26), VfL Wolfsburg

Per Ciljan Skejlbred (33), Hertha BSC

Axel Witsel (31), Borussia Dortmund

Christian Gentner (35), Union Berlin

Bild: keystone

Blickfeld

keiner mit Schweiz-Bezug

Offensives Mittelfeld

Im Herbst 2019 wurde er vom damaligen Bayern-Trainer Niko Kovac zur «Notlösung» degradiert, nun thront Thomas Müller an der Spitze des «Kicker»-Rankings. «Als Anführer, Dirigent des Angriffs- und Gegenpressings sowie als ständiger Motivator seines Teams» sei der Routinier so etwas wie der «Spielertrainer» des neuen Champions-League-Siegers. Hinter dem «Raumdeuter» folgen Kai Havertz und Lars Stindl auf den weiteren Plätzen.

Weltklasse

Thomas Müller (30), Bayern München

Bild: keystone

Internationale Klasse

Kai Havertz (21), Bayer Leverkusen

Lars Stindl (32), Borussia Mönchengladbach

Bild: keystone

Im weiteren Kreis

Julian Brandt (24), Borusisa Dortmund

Christoph Baumgartner (21), TSG Hoffenheim

Mark Uth (29), 1. FC Köln

Christopher Nkunku (22), RB Leipzig

Blickfeld

Keiner mit Schweiz-Bezug

Aussenbahn offensiv

Auf dem Flügel wird alles von den Bayern beherrscht: Gnabry liegt vor Coman und Perisic an der Spitze. Im Winter hatte auf der offensiven Aussenbahn noch BVB-Supertalent Jadon Sancho die Nummer-1-Position inne, doch der wurde vom «Kicker» im Sommer-Ranking im Sturm aufgestellt. Der Grund:

«Nach Favres Umstellung aufs 3-4-2-1 hat Sancho klar die Rolle hinter der Spitze eingenommen.»

Das stösst den BVB-Fans sauer auf, denn Sancho hätte als einziger die Bayern-Phalanx durchbrechen können. Nun werfen sie dem «Kicker» vor, parteiisch zu sein. Ein bisschen seltsam ist Sanchos Umwandlung zum Stürmer schon, so hat der 20-jährige Engländer beispielsweise weniger oft in der Spitze agiert als der klassenbeste Flügel Gnabry.

Bei all dem Wirbel geht fast ein wenig unter, dass es auf der Aussenbahn mit Renato Steffen auch ein Schweizer in die Rangliste geschafft hat. Der Ex-Basler liegt auf Rang 10 «im weiteren Kreis».

Weltklasse

Keiner

Internationale Klasse

Serge Gnabry (25), Bayern München

Kingsley Coman (24), Bayern München

Bild: keystone

Im weiteren Kreis

Ivan Perisic (31), Bayern München

Moussa Diaby (21), Bayer Leverkusen

Matheus Cunha (21), Hertha BSC

Filip Kostic (27), Eintracht Frankfurt

Marcus Thuram (23), Borussia Mönchengladbach

Vincenzo Grifo (27), SC Freiburg

Jonas Hofmann (28), Borussia Mönchengladbach

Renato Steffen (28), VfL Wolfsburg

Bild: dpa

Blickfeld

Keiner mit Schweiz-Bezug

Sturm

Am Stürmer-Ranking gibt es ausser der Nomination von Sancho nichts zu rütteln. Robert Lewandowski thront natürlich über allen. Dahinter hat Erling Haaland den Vorzug vor Sancho und Timo Werner bekommen, der in der zweiten Saisonhälfte etwas abgebaut hat. Breel Embolo hat es nicht in eine der vier Kategorien geschafft, dafür Ex-GC-Stürmer Munas Dabbur von Hoffenheim.

Weltklasse

Robert Lewandowski (32), Bayern München

Bild: keystone

Internationale Klasse

Erling Haaland (20), Borussia Dortmund

Jadon Sancho (20), Borussia Dortmund

Timo Werner (24), RB Leipzig

Im weiteren Kreis

Andrej Kramaric (29), TSG Hoffenheim

André Silva (24), Eintracht Frankfurt

Jhon Cordoba (27), 1. FC Köln

Wout Weghorst (28) VfL Wolfsburg

Alassane Plea (27), Borussia Mönchengladbach

Patrick Schick (24), RB Leipzig

Bild: EPA

Blickfeld

u.a. Munas Dabbur (28), TSG Hoffenheim

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Die wichtigsten Transfers des Corona-Sommers 2020 Keine Fussball-Fans im Büro, bitte! Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter