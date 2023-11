Jamie Bynoe-Gittens schiesst Dortmund zum Sieg. Bild: keystone

BVB dreht verrückte Partie gegen Gladbach – Leverkusen siegt weiter – Union punktet

Dortmund – Gladbach 4:2

Was für eine Partie in Dortmund! Alles deutete bereits auf die nächste Enttäuschung für den BVB hin. Nach einer halben Stunde und Treffern von Reitz und Koné stand es 2:0 für die Gäste aus Mönchengladbach.

Doch noch vor der Pause machten die Dortmunder aus dem Rückstand eine Führung. Keine zwei Minuten nach dem 0:2 machte Sabitzer den Anschlusstreffer. Wiederum zwei Minuten später traf Füllkrug zum Ausgleich. Und kurz vor der Pause traf der junge Engländer Jamie Bynoe-Gittens zum 3:2. Das 4:2 in der Nachspielzeit von Donyell Malen ins verwaiste Gladbach-Tor war dann der Schlusspunkt.

Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach 4:2 (3:2)

81'365 Zuschauer.

Tore: 13. Reitz 0:1. 28. Koné 0:2. 30. Sabitzer 1:2. 32. Füllkrug 2:2. 45. Bynoe-Gittens 3:2. 97. Malen 4:2.

Bemerkungen: Borussia Dortmund mit Kobel. Borussia Mönchengladbach mit Elvedi, ohne Omlin (verletzt).

Union – Augsburg 1:1

Im ersten Bundesliga-Spiel nach der Ära Urs Fischer holt Union Berlin endlich wieder einen Punkt. Zuhause gegen Augsburg gab es für die Eisernen ein 1:1-Unentschieden. Dabei hätte es noch besser kommen können. Robin Knoche verschoss kurz nach der Pause einen Penalty. Kurz vor Schluss war es dann Kevin Volland, der eine weitere Pleite verhinderte.

Bild: IMAGO/Matthias Koch

Union Berlin - Augsburg 1:1 (0:1)

22'012 Zuschauer.

Tore: 39. Demirovic (Penalty) 0:1. 88. Volland 1:1.

Bemerkungen: 58. Dahmen (Augsburg) hält Penalty von Knoche. Augsburg mit Mbabu (ab 23.) und Vargas (ab 64.).

Freiburg – Darmstadt 1:1

Darmstadt dürfte mit diesem Remis deutlich besser leben können als die Hausherren aus Freiburg. Die Schwarzwälder dominierten die Partie, machten deutlich mehr für das Spiel. Aber Darmstadt verteidigte tapfer und brachte am Ende das 1:1 über die Zeit.

Chaos vor dem Darmstadt-Strafraum. Bild: IMAGO/Jan Huebner

SC Freiburg - Darmstadt 98 1:1 (1:1)

34'300 Zuschauer.

Tore: 18. Honsak 0:1. 35. Höler 1:1.

Bemerkungen: SC Freiburg ohne Serge Müller (nicht im Aufgebot). Darmstadt 98 ohne Stojilkovic (Ersatz).

Wolfsburg – Leipzig 2:1

Wolfsburg kommt zuhause gegen RB Leipzig zu einem überraschenden 2:1-Sieg. Die Wölfe reagierten auf die Ausgleich kurz nach der Pause perfekt und gingen nur rund zehn Minuten später wieder in Führung. Diese brachten sie dann über die Zeit.

Bild: IMAGO/Jan Huebner

Wolfsburg - RB Leipzig 2:1 (1:0)

25'350 Zuschauer.

Tore: 9. Wind 1:0. 52. Poulsen 1:1. 66. Rogério 2:1.

Bemerkungen: Wolfsburg mit Zesiger.

Bremen – Leverkusen 0:3

Bayer Leverkusen ist auch nach der 12. Runde in der Bundesliga ungeschlagen. Das Team mit dem Schweizer Granit Xhaka liegt nach dem 3:0-Auswärtssieg gegen Werder Bremen wieder zwei Punkte vor Bayern München.

Dass es Leverkusen dermassen gut läuft, daran hat neben Mittelfeld-Regisseur Granit Xhaka mit Alejandro Grimaldo ein weiterer Neuzugang einen grossen Anteil. Der Spanier, eigentlich ein Defensivspieler, traf mit dem 3:0 (76.) in der dritten Begegnung in Folge und totalisiert nun sieben Tore in der Bundesliga. Dazu kommen fünf Assists. Mit dem Treffer in Bremen hatte er auch im sechsten Auswärtsspiel in dieser Saison Anteil an mindestens einem Tor.

Das 1:0 für Leverkusen war ein Eigentor von Olivier Deman (9.), Jeremie Frimpong erhöhte noch vor der Pause auf 2:0 (43.). Bisher betrug Bayers Bundesliga-Rekord nach zwölf Runden 30 Punkte (2001/2002), nun hat die Werkself dank dem elften Saisonsieg 34 Zähler auf dem Konto.

Werder Bremen - Bayer Leverkusen 0:3 (0:2)

42'100 Zuschauer.

Tore: 9. Deman (Eigentor) 0:1. 42. Frimpong 0:2. 76. Grimaldo 0:3.

Bemerkungen: Bayer Leverkusen mit Xhaka (bis 89.).