Sport

Fussball

Der FC Bayern schlägt Schalke Klar, Juventus gewinnt gegen Bologna



Bild: keystone

Schalke gegen die Bayern chancenlos +++ Juventus kommt näher an die Spitze heran

Bundesliga

Schalke – Bayern 0:4

Vier Tage nach der ärgerlichen Niederlage gegen den 1. FC Köln - das entscheidende Tor fiel in der Nachspielzeit - liessen Spielgeschehen und Resultat im Duell mit dem Rekordmeister wenig Raum für Diskussionen zu. Schalke war den Bayern unterlegen und verlor verdientermassen.

Gleichwohl trat Schalke gegen den Rekordmeister nicht auf wie ein Absteiger. Zumindest in der ersten Halbzeit spielte die Mannschaft von Christian Gross gut mit und hatte auch die eine oder andere Chance zum Führungstor.

Entscheidend auf Seiten der Bayern waren die Spieler, welche die Münchner bereits durch die letzte Rekordsaison getragen hatten. Thomas Müller (33./88.) und Robert Lewandowski (55.) schossen die ersten drei Tore, Joshua Kimmich schlug dreimal den entscheidenden Pass. Für Weltfussballer Lewandowski war es der 23. Saisontreffer. Die Bayern haben nun einen Vorsprung von sieben Punkten auf Verfolger RB Leipzig.

Schalke - Bayern München 0:4 (0:1)

Tore: 33. Müller 0:1. 55. Lewandowski 0:2. 88. Müller 0:3. 90. Alaba 0:4.

Tabelle:

FA Cup

Chelsea – Luton 3:1

Brentford – Leicester 1:3

Manchester United – Liverpool, 18 Uhr



Chelsea – Luton 3:1

Chelsea steht im Achtelfinal des FA Cups. Gegen den Zweitligisten Luton Town feiern die Blues einen souveränen 3:1-Sieg. Dabei schiesst der junge Tammy Abraham alle drei Tore.

Serie A

Juventus – Bologna 2:0

Juventus Turin hat sich von der Niederlage vor Wochenfrist im Spitzenspiel gegen Inter Mailand offenbar erholt. Drei Tage nach dem Sieg im Supercup gegen Napoli gewann der Meister in der 19. Runde der Serie A zuhause gegen Bologna 2:0.

Gegen Bologna erzielten die im Sommer verpflichteten Mittelfeldspieler Arthur und Weston McKennie die Tore für Juventus. So konnte es die Mannschaft von Trainer Andrea Pirlo auf dem Weg zum achten Heimsieg in Folge verschmerzen, dass Serie-A-Topskorer Cristiano Ronaldo im dritten Pflichtspiel in Folge ohne Torerfolg blieb.

Juventus Turin - Bologna 2:0 (1:0)

Tore: 15. Arthur 1:0. 71. McKennie 2:0. (abu/sda)

Primera Division

Eiche – Barcelona, 16.15 Uhr

Bericht folgt nach Spielende.

